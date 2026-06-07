Liga Santafesina de Fútbol – Primera B

Santa Fe FC ganó y se encamina hacia el Apertura

El líder e invicto de la Primera B volvió a sumar de a tres al derrotar a Vecinal Gálvez por 2 a 0 y mantiene la cima en soledad. Los Canarios también ganó y quedó a tres unidades, por lo que el próximo sábado ambos protagonizarán el duelo más esperado del campeonato.