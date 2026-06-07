La undécima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Primera B de la Liga Santafesina de Fútbol dejó un panorama cada vez más apasionante en la lucha por el ascenso.
Santa Fe FC ganó y se encamina hacia el Apertura
El líder e invicto de la Primera B volvió a sumar de a tres al derrotar a Vecinal Gálvez por 2 a 0 y mantiene la cima en soledad. Los Canarios también ganó y quedó a tres unidades, por lo que el próximo sábado ambos protagonizarán el duelo más esperado del campeonato.
Santa Fe FC volvió a demostrar por qué es el equipo más sólido del certamen, derrotó a Vecinal Gálvez por 2 a 0 y continúa liderando en soledad, manteniendo además un invicto que lo convierte en el rival a vencer.
El conjunto santafesino llegó a los 31 puntos y ratificó su excelente presente gracias a una nueva actuación destacada de Gianluca Ledesma, autor de los dos goles que le permitieron superar a un duro adversario y sostener la ventaja en la tabla de posiciones.
A falta de varias jornadas para el cierre del torneo, el equipo mantiene una regularidad notable que le ha permitido construir una campaña casi perfecta.
Sin embargo, la presión continúa. Los Canarios, su inmediato perseguidor, también cumplió con su tarea y venció por 2 a 0 a Deportivo Agua con una sobresaliente producción goleadora de Amir Navarro, quien marcó los dos tantos de su equipo. De esta manera, alcanzó las 28 unidades y quedó a tan solo tres puntos del líder.
El gran choque que paraliza al ascenso
La expectativa ahora está puesta en lo que sucederá el próximo sábado cuando Santa Fe FC y Los Canarios se enfrenten en el partido más trascendente de la temporada hasta el momento.
El líder pondrá en juego su invicto y la posibilidad de ampliar diferencias, mientras que su escolta buscará acercarse a la cima y encender definitivamente la pelea por el título.
El encuentro tendrá todos los ingredientes de una verdadera final anticipada. Se enfrentarán los dos equipos más efectivos del torneo, los que han mostrado mayor regularidad y los que llegan en mejor forma futbolística. Además, el resultado puede marcar un antes y un después en la definición del campeonato.
Si Santa Fe FC consigue una victoria, ampliará la diferencia a seis puntos y dará un paso enorme hacia la conquista del Apertura. En cambio, si Los Canarios logra imponerse, la distancia se reducirá al mínimo y la lucha quedará completamente abierta para las fechas restantes.
Mientras tanto, otros equipos continúan expectantes y atentos a cualquier traspié de los líderes. Banco Provincial logró una importante goleada por 4 a 1 sobre Floresta y se mantiene tercero con 27 puntos, apenas una unidad por debajo de Los Canarios.
El conjunto bancario sigue demostrando poder ofensivo y no renuncia a sus aspiraciones de pelear por los puestos de privilegio.
También continúa sumando Pucará, que empató 1 a 1 frente a Atenas y alcanzó las 25 unidades, mientras que Belgrano derrotó por la mínima diferencia a Don Salvador y llegó a los 23 puntos, consolidándose entre los principales protagonistas de la competencia.
Una fecha con goles y resultados destacados
La jornada dejó además varios encuentros atractivos y resultados que reflejan la paridad característica de la categoría. Loyola consiguió un valioso triunfo como visitante al superar 3 a 2 a Atlético Arroyo Leyes en uno de los partidos más entretenidos de la fecha.
CCyD El Pozo fue otro de los equipos destacados al golear por 5 a 1 a Defensores de Alto Verde, exhibiendo contundencia ofensiva y una gran eficacia frente al arco rival. Facundo Carreira se destacó con un doblete en una actuación colectiva de alto nivel.
Nuevo Horizonte también sumó tres puntos importantes al vencer por 2 a 1 a Los Piratitas con dos conquistas de Brian Pereyra, mientras que El Cadi se impuso por 4 a 2 ante San Cristóbal en un duelo cargado de emociones y goles.
Por su parte, Los Juveniles y Defensores de Peñaloza protagonizaron el único empate sin goles de la jornada, en un encuentro muy disputado y con escasas situaciones de peligro.
Con once fechas disputadas, el Torneo Apertura comienza a transitar una etapa decisiva. Cada punto adquiere un valor especial y los candidatos saben que cualquier error puede resultar determinante.
En ese contexto, todas las miradas apuntarán al próximo fin de semana, cuando Santa Fe FC y Los Canarios se enfrenten en un choque que promete emociones, buen fútbol y una enorme repercusión dentro de la categoría.
Las principales posiciones muestran a Santa Fe FC como líder con 31 puntos, seguido por Los Canarios con 28, Banco Provincial con 27, Pucará con 25 y Belgrano con 23. Números que reflejan una competencia muy pareja y que anticipan un cierre de torneo apasionante.
El ascenso santafesino tendrá el próximo sábado una cita de alto voltaje. El líder y su escolta medirán fuerzas en un partido que puede empezar a definir el destino del Apertura 2026.