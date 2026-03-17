El gobierno avanza con el envío de reformas al Congreso: los temas prioritarios

Pasado el mediodía, el Jefe de Gabinete confirmó el temario que el gobierno de Javier Milei enviará al Congreso de la Nación en lo que el presidente anunció en la Apertura de Sesiones como un paquete de leyes de reformas.
El Jefe de Gabinete publicó por redes sociales el listado de temas que la administración Milei priorizará en los próximos meses para ser tratado por el Poder Legislativo, siguiendo la línea anunciada por el presidente en la apertura de sesiones.
Pasado el mediodía, el Jefe de Gabinete confirmó el temario que el gobierno de Javier Milei enviará al Congreso de la Nación en lo que el presidente anunció en la Apertura de Sesiones como un paquete de leyes de reformas.
A través de las redes sociales, Manuel Adorni confirmó las prioridades de la gestión libertaria a tratar en los próximos meses en el Poder Legislativo.
"El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional", arrancó la publicación. Para luego puntear los temas.
"Modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas", prosiguió Adorni e introdujo la segunda instancia.
"Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana", agregó.
Por último, el posteo del funcionario nacional aseguró: "Además se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal".
Este anuncio de Adorni va en línea a lo anticipado por el presidente Milei en el Congreso cuando le tocó abrir las sesiones ordinarias, el 1° de marzo pasado.
Adorni, encabezó este martes una nueva reunión de mesa política en la que se definieron las prioridades de la agenda legislativa 2026.
En el encuentro se definió la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso, y que estará compuesto por la “modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas” y “leyes sobre propiedad privada” como "la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana”. Tal como confirmó Adorni luego.
De la reunión participaron los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el tiular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
También fueron de la partida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, que busca ordenar la estrategia para conquistar la media sanción restante de la Ley de Glaciares.