Lo anunció Adorni

El gobierno avanza con el envío de reformas al Congreso: los temas prioritarios

El Jefe de Gabinete publicó por redes sociales el listado de temas que la administración Milei priorizará en los próximos meses para ser tratado por el Poder Legislativo, siguiendo la línea anunciada por el presidente en la apertura de sesiones.