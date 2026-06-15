Informe especial

El primer superávit de Aguas Santafesinas fue de $16.604 millones

El gobierno provincial difundió la noticia de que por primera vez fue positivo el resultado del ejercicio 2025 y destacó que hubo importantes ahorros, además de una actualización de la tarifa que responde a los costos reales del servicio. ¿Cuáles fueron los números de ese balance inusual?