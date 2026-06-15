En 2006, luego del fracaso de la privatización de 1995, fue creada Aguas Santafesinas SA con un paquete accionario en manos del estado provincial (51%), de las municipalidades y comunas (49%) y de los trabajadores (10%).
El primer superávit de Aguas Santafesinas fue de $16.604 millones
El gobierno provincial difundió la noticia de que por primera vez fue positivo el resultado del ejercicio 2025 y destacó que hubo importantes ahorros, además de una actualización de la tarifa que responde a los costos reales del servicio. ¿Cuáles fueron los números de ese balance inusual?
Recién en 2025 ASSA logró un resultado positivo en su balance anual, que el gobierno provincial mostró recientemente en la asamblea de accionistas que ha previsto volcar esos recursos a inversiones en 2026.
El Litoral obtuvo los números que están detrás del concepto de superávit. Son 16.604 millones los pesos del resultado final que esta vez no están en rojo. Más allá del ahorro en gastos que eran rígidos o crecientes y de la actualización de las tarifas así como de la reforma del sistema de cobro, importa señalar que en durante el año en curso por primera vez en los últimos 20 años se destinarán $ 25.000 millones en inversión operativa.
Con los ojos puestos en los ingresos y en los gastos, para "mejorar la eficiencia en cada una de las áreas de la empresa", según una suerte de consigna interna, es interesante mostrar las cifras que avalan esas definiciones, que fueron suministradas por Aguas a El Litoral.
En 2024, el primero de la actual gestión de gobierno, se logró cubrir el 62,5% de la totalidad de los gastos operativos, pero se había partido de un piso que llegaba apenas al 28,6% para diciembre de ese año. En cambio, en el 2025 recientemente presentado se alcanzó a lo largo del ejercicio un resultado de 102,1%.
El incremento de la cobertura de los gastos corrientes mejoró fuertemente desde enero de 2025 con el 91,5% y luego hubo picos del 108% mensuales en mayo y en agosto. En pocas palabras, en tres de los cuatro trimestres del año pasado hubo resultados positivos al compararse recursos con gastos operativos.
Quien revise esas cifras verá que las cuentas mejoran especialmente a partir de los cambios en la base de cálculo para la facturación del servicio, es decir, desde el punto en que no fueron solo las habituales actualizaciones.
El cuadro de recomposición de los ingresos muestra una línea siempre ascendente desde enero de 2025, en contraposición con un serrucho en la dirección correcta pero con subas y bajas en 2024. Es indudable: desde que cambió el régimen tarifario cada mes fue mejor que el anterior.
Cuando Aguas agregó una nueva fórmula que encarece o abarata el servicio según las condiciones socioeconómicas urbanas donde se reciben los servicios aguas potable y/o cloacas, los números de la recaudación también se modificaron.
Reforma según poder adquisitivo
Toda el área de concesión de Aguas se dividió en cinco partes o "categorías" con lo que se creó un nuevo concepto de zonificación, similar al que existe en los municipios para cobrar tasas y que además se ajusta a otras variables de un mapeo del Instituto Nacional de Estadística y Censos sobre áreas urbanas Necesidades Básicas Insatisfechas.
El trabajo fue elaborado desde mediados de 2024 y comenzaron a emitirse esas facturas en agosto, con lo que sus resultados se vieron desde el punto de vista contable en plenitud en enero del año considerado.
Ese relevamiento manzana por manzana en todos los distritos servidos por la empresa causó subas en las facturas del 10 al 15% en áreas con mayor valor inmobiliario y también bajas de hasta el 20% en las zonas menos favorecidas o directamente marginadas.
Seguramente, la baja tarifaria en áreas con más problemas económicos mejoró la recaudación al cobrarse menos a quien menos puede pagar. Y no se resintió pese al aumento en los otros barrios con mejor poder adquisitivo, donde sí se sintieron las boletas finales.
Gastos eficientes
Si se observan las principales variables económicas presentadas por el directorio de ASSA a sus accionistas (las autoridades provinciales y municipales) ciertamente hubo más ingresos porque las tarifas aumentaron y porque se aplicó un nuevo sistema de cálculo. Pero también se bajó el gasto. Se lo hizo "más eficiente", según ha abundado la citada presentación del superávit de 2025.
Bajo el renglón reducción de egresos, se suman ahorros en rubros como "discontinuidad de contrataciones", "control de flota y telefonía", así como "digitalización" y "gestión de recursos humanos" que en 2024 permitieron bajar gastos por 18 mil millones pero que en 2025 se llegó a los 30 mil millones.
También se destacaron en esa asamblea los valores más bajos logrados en provisiones de bienes y servicios, en el orden del 46% en 17 licitaciones (que consiguieron cotizaciones de -4% respecto de la cotización oficial). En el mismo sentido, las horas extras bajaron en 2025 un -39% respecto de 2023, con una baja de1.400 millones de pesos.
La dotación del personal cae año tras año: había 1.405 personas en 2023; 1.325 en 2024; y en 2025, 1.280 empleados. Si se comparan 2023 y 2025 la disminución es de -5.855 millones de pesos. Hay otros -2.027 millones de pesos de turnos diagramados y -1.724 millones de pesos gracias a un mayor control sobre el ausentismo. En total el gasto en la masa salarial cayó de 2023 a 2025 en -11.122 millones de pesos.
Lo celebran 1.326.522 santafesinos
En la provincia de Santa Fe, según el último dato censal disponible hay 3.556.522 habitantes. Aproximadamente dos tercios de ellos, unas 2.230.000 personas viven en el área de concesión servida por la empresa estatal Aguas Santafesinas SA.
Pero hasta ahora, desde la creación de ASSA en 2006 fue el total de la población en la provincia la que (hasta en más del 85% en ciertos años) pagó con fondos del tesoro provincial los gastos operativos de la empresa que cubre 15 distritos.
En definitiva, hay 1.326.522 habitantes de la provincia que no reciben ningún servicio de Aguas Santafesinas y no tiene agua potable de red o la obtiene gracias a uno de los 598 prestadores que existen en el mapa de la bota de tipo cooperativo, municipal, comunal o particular.