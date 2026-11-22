Riesgo hídrico

Arroyo Leyes: cuáles son los límites legales y técnicos para construir defensas en zonas inundables

Desde Provincia se detalló las restricciones que fija la Ley 11.730 para hacer o financiar obras donde hay cauces de agua, y cuáles son las objeciones al proyecto que se licitó hace 3 años. El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Nicolás Mijich, advirtió que las obras deben respetar el paso del agua y evitar que se siga urbanizando en terrenos inundables.