Impacto ambiental

Hacia un futuro sostenible: Diputados dio media sanción a Bonos Verdes

Con el aval de la Cámara Baja, avanza la iniciativa impulsada por la diputada provincial de Unidos, Ximena García, que busca abrir a los gobiernos locales la posibilidad de financiar proyectos a través del mercado de capitales.