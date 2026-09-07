La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto impulsado por la legisladora provincial de Unidos, Ximena García, que promueve la incorporación de los Bonos SVS (Sociales, Verdes y Sustentables) como un nuevo mecanismo para que los gobiernos locales accedan a fondos destinados a propuestas con impacto ambiental y social.
Hacia un futuro sostenible: Diputados dio media sanción a Bonos Verdes
Con el aval de la Cámara Baja, avanza la iniciativa impulsada por la diputada provincial de Unidos, Ximena García, que busca abrir a los gobiernos locales la posibilidad de financiar proyectos a través del mercado de capitales.
La iniciativa, enmarcada en una agenda de trabajo que prioriza la sostenibilidad y el desarrollo social, otorga a los municipios la posibilidad de acceder al mercado de capitales para financiar proyectos con impacto positivo en el medio ambiente.
Qué es un Bono Verde
Es una herramienta de financiamiento, similar a un bono o título de deuda tradicional, que le permite a un gobierno (en este caso, un municipio) o a una empresa financiarse a través del mercado de capitales.
La gran diferencia, es el destino de los fondos: cuando un municipio emite un instrumento financiero tradicional, usa ese dinero para financiarse en general. Pero con un Bono Verde, el dinero viene "etiquetado". Esto significa que el municipio garantiza que el 100% de ese dinero se usará exclusivamente para un proyecto verde, con un impacto sustentable y social positivo.
García sostuvo que “nuestra propuesta busca brindar una herramienta moderna, ágil y transparente para que Santa Fe siga sumando instrumentos que le mejoren la vida a los vecinos”.
Acompañamiento provincial
El proyecto fue charlado y trabajado junto al Ministerio de Economía de la Provincia, a cargo del ministro Pablo Olivares. El objetivo no es reemplazar lo que la provincia ya hace, sino multiplicarlo: que cada municipio pueda acceder a financiamiento propio, sin depender de transferencias nacionales que pueden llegar o no llegar.
El programa de implementación contempla tres ejes centrales para fortalecer la capacidad de los gobiernos locales a la hora de acceder al mercado de capitales y emitir Bonos SVS.
En primer lugar, prevé el asesoramiento técnico por parte de la Provincia, a través del Ministerio de Economía, que acompañará a los municipios durante todo el proceso de diseño y estructuración del bono, brindando apoyo y orientación a sus equipos técnicos.
Además, incorpora un aspecto clave: las garantías. La Provincia podrá otorgar avales a los bonos emitidos por los municipios, reduciendo el riesgo para los inversores y brindando mayor solidez a cada proyecto. Para dar ese respaldo, las finanzas tienen que estar en orden, y hoy Santa Fe las tiene: las calificadoras internacionales ubican a la provincia entre las jurisdicciones mejor evaluadas del país, por encima de la propia Nación.
Por último, la norma establece la capacitación y difusión del instrumento. El Poder Ejecutivo deberá impulsar programas de formación y campañas informativas para que los equipos municipales comprendan su funcionamiento y puedan aplicarlo de manera efectiva en sus territorios.
Esta ley no está pensada solo para las grandes ciudades con equipos técnicos propios: un intendente de una localidad de dos mil habitantes tendrá el mismo acceso que una ciudad grande. Eso es equidad territorial.
Más transparencia en la obra pública
"Este instrumento cobra especial relevancia en el actual contexto nacional, donde el Estado dejó de invertir en infraestructura provincial y transfirió rutas y responsabilidades a las provincias sin los recursos correspondientes. Santa Fe eligió no esperar: hoy tiene más de 1.900 obras en marcha con fondos propios, y esta ley suma una herramienta más para que los municipios puedan seguir avanzando con autonomía propia", sostuvo García.
A su vez, destacó que la norma establece mecanismos de transparencia y control: "El municipio debe rendir cuentas sobre el uso de los fondos y presentar informes periódicos", concluyó la diputada.