Fallo sobre el DNU 70

Obliga la Corte Suprema a las prepagas a pedir autorización del Gobierno para aumentar las cuotas

La resolución del máximo tribunal restituye la fiscalización estatal sobre los ajustes de los planes de medicina privada. La Superintendencia de Servicios de Salud tendrá la responsabilidad de revisar y autorizar los aumentos.