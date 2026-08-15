El reclamo llegó hasta la cúspide del Poder Judicial

La Corte rechazó una demanda contra Santa Fe y Córdoba por trabajos que ya están terminados

El Máximo Tribunal no hizo lugar a la presentación de la comuna de Josefina por el cumplimiento de obras hídricas y de infraestructura en el camino interprovincial, tras comprobarse que los trabajos ya fueron ejecutados.