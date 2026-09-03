Sueldos y plásticos

Se ventila en Diputados el vencimiento de tarjetas de los agentes públicos

En la Cámara baja santafesina, proyectos de resolución y de ley hablan del fenómeno estructural del país del endeudamiento y la mora familiar. Pero también de los días que pasaron aquí entre el vencimiento de gastos "tarjeteados" y el cobro de los haberes del Estado.