Tras la placidez de enero

En febrero, la política santafesina empezó el 2026 en tensión hacia 2027

Fue una semana complicada para la Casa Gris. Dólar, Combate de San Lorenzo, policías y primeras diferencias con el justicialismo sobre la post Constitución. Pullaro abre este domingo las sesiones Ordinarias para una Legislatura que tiene pliegos y agenda política.