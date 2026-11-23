El secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, analizó la coyuntura económica local e internacional y buscó llevar tranquilidad frente a la volatilidad cambiaria y el salto del riesgo país —arriba de los 1.000 puntos básicos—.
Furiase descartó que la suba del dólar se traslade a precios y proyectó una reactivación
El secretario de Finanzas atribuyó la tensión financiera a un shock global y descartó un impacto en la economía real gracias al superávit fiscal y los vencimientos ya cubiertos. Detalló el plan económico del Gobierno de cara a las elecciones.
En declaraciones al programa radial Pan y Circo de Radio Rivadavia, el funcionario atribuyó las tensiones financieras a un "shock internacional muy complejo" caracterizado por el alza de tasas en los países desarrollados, la suba del petróleo y una caída en las bolsas globales.
Según explicó Furiase, mientras las principales potencias enfrentan altos déficits y ratios de deuda superiores al 100% del PBI, "Argentina pareciera que viene del futuro" debido a que cuenta con superávit fiscal, superávit en la balanza comercial energética y una deuda en descenso hacia el 40% del producto.
En ese marco, sostuvo que el programa financiero de este año y el próximo se encuentra totalmente cubierto, por lo que el país no necesita salir a los mercados internacionales a refinanciar vencimientos y el aumento del riesgo país "no pega" ni en el bolsillo de la gente ni en las inversiones comprometidas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que cifró en más de US$ 200.000 millones.
Actividad económica, dólar e inflación
Consultado sobre la difusión del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y la posibilidad de que se confirme una recesión técnica tras dos trimestres consecutivos de caída, el funcionario diferenció el dato estadístico puntual de una crisis sostenida.
Furiase explicó que para que exista una recesión profunda y extendida deben cumplirse requisitos que hoy no se verifican. Atribuyó la caída de julio a factores transitorios —como las lluvias, el Mundial y el aumento del precio del gas— y aseguró que la actividad comenzó a recuperarse en agosto, con mejoras más marcadas proyectadas para septiembre, octubre y noviembre.
Respecto al avance del tipo de cambio oficial y financiero (entre 2% y 8,8% en el último mes), el secretario lo vinculó a un fenómeno global de flight to quality (vuelo hacia la calidad) ante la crisis externa y la devaluación del real brasileño, pero aseguró que no se trasladará a los precios porque las expectativas están ancladas por el orden fiscal y monetario. En esa línea, destacó que la inflación núcleo corre al 1,5% mensual (unos 20 puntos interanuales).
Frente a las consultas sobre la debilidad en las ventas de comercios e industrias, el funcionario defendió los datos oficiales del Ejecutivo: afirmó que salieron más de 12 millones de personas de la pobreza desde diciembre de 2023 y que los salarios reales registraron mejoras acumuladas frente a ese mes (11% en el sector privado registrado, 53% en el no registrado y 13,9% en jubilaciones), aunque reconoció que "todavía falta mucho" para consolidar la recuperación en todos los sectores.
Escenario electoral 2027 y blindaje financiero
En el tramo político de la entrevista, Furiase se refirió a la incertidumbre de los mercados de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2027, señalando que la historia argentina exacerba el riesgo político ante cada turno electoral.
No obstante, expresó el optimismo del equipo económico respecto a la reelección presidencial: "Si nos preguntás a nosotros y lo que pensamos del equipo económico, Javier Milei gana caminando".
A pesar de esa confianza política, detalló que el Ministerio de Economía preparó un esquema preventivo frente a eventuales episodios de volatilidad preelectoral.
Indicó que el Gobierno logró postergar casi el 50% de la deuda en moneda local para después de octubre de 2027.
Enumeró como "buffers" o respaldos financieros disponibles el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones, el swap con China por otros USD 20.000 millones y la capacidad de intervención en los mercados de futuros.