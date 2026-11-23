"Milei gana caminando"

Furiase descartó que la suba del dólar se traslade a precios y proyectó una reactivación

El secretario de Finanzas atribuyó la tensión financiera a un shock global y descartó un impacto en la economía real gracias al superávit fiscal y los vencimientos ya cubiertos. Detalló el plan económico del Gobierno de cara a las elecciones.