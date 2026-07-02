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Mujeres compran cuatro de cada diez autos 0 km

¿En qué provincia son más los patentamientos con titularidad femenina que masculina? Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupan un puesto bajo de poseedoras de un coche nuevo.

Portada de "Un hombre", de Juan José Becerra. Los estereotipos de género cambian en la Argentina.Portada de "Un hombre", de Juan José Becerra. Los estereotipos de género cambian en la Argentina.
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En Formosa el 54% de los patentamientos están a nombre de ellas, y en San Luis en el 52% de los casos, lo mismo que en Neuquén. En Salta hay casi paridad de género a la hora de comprar el 0km, con el 51% de la tasa con esos trámites. En cambio, es menor la tasa en Mendoza con el 48%, Tucumán 47%, Córdoba 44% y Buenos Aires 42%.

Santa Fe ocupa el penúltimo lugar en el número de compradoras de unidades a estrenar con el 40%. Sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está por debajo, con el 38%. La media nacional del informe elaborado por la consultora Siomaa está en el 43%, con lo que bien puede decirse que por cada decena de relucientes vehículos "con olor a nuevo" cuatro tienen a conductoras.

Mirá tambiénAutos usados: las ventas cayeron por segundo mes consecutivo y Santa Fe también mostró números en baja

Los autores del reporte anotan al margen que "el mercado sigue siendo mayoritariamente masculino (57%) pero la participación femenina (43%) cambia mucho según la marca, la edad y la provincia. Eso es lo interesante".

El informe titulado "¿Qué autos eligen las mujeres? Perfil de la compradora de autos 0km en la Argentina" trabaja sobre el número total de coches nuevos vendidos entre enero y mayo de este año.

Contiene interesantes datos que bien pueden abordarse a la luz de las luchas feministas de las últimas décadas, de los ineficientes sistemas de transporte público en buena parte del país o de las dificultades o facilidades para lidiar con el tránsito en cada ciudad.

Mujer manejando auto. FreepikEn Santa Fe, cuatro de cada diez vehículos nuevos quedan registrados a nombre de mujeres.

Un análisis por edades de las poseedoras indica que hasta los 54 años su participación es casi idéntica a la de los hombres, pero que luego decae. Ellas suman el 45% en el promedio nacional entre los 18 y los 24 años; crecen al 47% entre los 25 y los 34; 46%, de 35 a 44; y otra vez 45% de 45 a 54. De los 55 a los 64 años solo 43% y se derrumba hasta el 34% a partir de los 65 años.

Otro aspecto a considerar es el tipo de vehículo elegido: las preferencias por los utilitarios deportivos tipo SUV, de mayor altura y robustez, cuentan con un 41% de mujeres titulares; los coches pequeños con un 48%; y los medianos, 33%.

Mujer manejando auto. FreepikLas mujeres ya representan el 43% de los patentamientos de autos 0 km en Argentina.

El universo del análisis contempla las inscripciones iniciales de automóviles a nombre de personas físicas según su género. Se excluyen camiones, vehículos livianos de carga y comerciales y otros pesados, además de las personas jurídicas. El ranking de marcas considera las 10 más vendidas del periodo.

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