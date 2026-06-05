Diego Giuliano, recorrió la muestra agropecuaria que se realiza hasta el 6 de junio en la localidad santafesina de Armstrong. Allí, mantuvo reuniones informativas y de trabajo con empresarios y autoridades santafesinas, abordando distintas temáticas correspondientes a mejorar el sector agro industrial en la provincia.
Giuliano en Agroactiva: "Bajar las retenciones debe ser una política de estado"
El diputado Nacional estuvo presente en la 32° edición del evento agropecuario realizado en Armstrong, donde remarcó la importancia de que sea verdad la baja de retenciones.
En ese sentido, Giuliano apuntó a fortalecer el vínculo del sector del agro santafesino y las políticas económicas nacionales, en un contexto en el que “se deberían bajar las retenciones, de verdad”: "Santa Fe es un territorio clave en el desarrollo económico nacional, y el gobierno debería estar más cerca del productor, del acopiador, de toda la cadena de producción y desarrollar acciones que generen recursos que vayan directamente al bolsillo de trabajador, que es quien produce en el interior del país y toda la Argentina".
“Conversando con productores, me decían lo de las bajas de retenciones del gobierno de Milei. Yo les digo, ojalá podamos creerle, porque la última vez que dijo baja de retenciones por 6 meses, en un momento electoral, la bajó por 48 horas y se la quedaron 5 grandes agroexportadores que le compraron al productor agropecuario con retenciones, y la vendieron sin retenciones, y se generó el negocio más grande de los últimos 50 años. Ese fue la última experiencia de Milei y las retenciones del campo”, explicó Giuliano.
En esa misma línea, agregó: “Milei plantea que, si lo reeligen, baja las retenciones. Y no es este la cuestión, porque tiene que ser una política de estado. Hoy tenemos superávit energético, hoy tenemos vaca muerta funcionando, hoy tenemos 3 cosechas récord, díganme si no es momento de bajar las retenciones”.
El legislador nacional, también lamentó la falta de inversiones en nodos logísticos: "La provincia de Santa Fe y en particular esta zona, es uno de los pilares de sostén de la economía argentina. Y esta muestra es muy importante porque tiene que ver con el pequeño y mediano productor, el que está en el campo todos los días, y que tiene costos cada vez más altos. Se necesita generar condiciones para que puedan seguir produciendo con mayor rentabilidad".
Asimismo, Giuliano destacó que invertir en infraestructura y tecnología aplicada al campo, es fundamental, porque “el campo reparte. No es cierto esto de que el campo derrama. No, el campo argentino reparte, sobre todo, en este en este modelo agropecuario, de mediano y pequeño productor”.