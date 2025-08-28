Anuncio de Adorni

El gobierno enviará un proyecto de ley que garantice el equilibrio fiscal

El vocero anticipó que se prevé modificar el Código Penal para quienes no cumplan con esta premisa. No podrá haber presupuesto deficitario, pero no se anunció si se enviará el correspondiente al año próximo, mientras sigue prorrogado el de 2023.