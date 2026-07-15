En la antesala de la histórica semifinal que disputará la Selección Argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026, el clima en el ámbito gubernamental se divide entre la expectativa deportiva y la gestión diaria. El presidente Javier Milei, confeso "bilardista" y ferviente seguidor de Lionel Messi y el técnico Lionel Scaloni, ha confirmado que verá el partido en la intimidad de la Quinta de Olivos, acompañado exclusivamente por su hermana, Karina Milei.
Javier Milei vivirá la semifinal ante Inglaterra desde Olivos y habló sobre el asueto
El Presidente seguirá el trascendental encuentro de la Selección Argentina junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El Gobierno rechazó el pedido de cese de actividades para la administración pública.
La decisión de mantenerse recluido en la residencia presidencial responde a una preferencia personal del mandatario, quien busca evitar la exposición y las grandes convocatorias durante los momentos decisivos del torneo. Mientras tanto, en los pasillos de la Casa Rosada, la actividad se mantiene bajo mínimos, con gran parte del gabinete enfocado en el evento deportivo, aunque sin paralizar la estructura estatal.
Sin asueto administrativo
A pesar del pedido formal presentado por ATE para declarar un asueto administrativo desde el mediodía de este miércoles, el Gobierno nacional ratificó que la actividad en la administración pública no se detendrá. La administración libertaria descartó de plano la solicitud, priorizando el funcionamiento de las dependencias estatales a pesar de la relevancia del cruce deportivo que tendrá lugar en Atlanta.
En relación con los festejos por una hipotética clasificación a la final, Milei fue contundente sobre el rol del Ejecutivo. El jefe de Estado ofreció las instalaciones de la Casa Rosada para el plantel, pero con una condición innegociable: la ausencia total de figuras políticas en el evento.
"La pongo a disposición del plantel, que la usen sin ningún tipo de problema, sin interferencia política. No tengo nada que hacer en esa foto. No soy digno de estar. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos", afirmó Milei recientemente en declaraciones radiales. Asimismo, bromeó sobre su intención de convencer a su hermana para que, llegado el caso, evite cumplir funciones durante el festejo para no interferir en la celebración de los jugadores.
Seguridad y agenda post-partido
Más allá de lo deportivo, el despliegue de seguridad ha sido reforzado en puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en los alrededores de la embajada del Reino Unido, como medida preventiva ante posibles manifestaciones.
Por su parte, el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo tiene previsto retomar la agenda de trabajo inmediatamente después de finalizado el encuentro. El Presidente, fiel a su estilo, volverá a sus funciones tras el pitazo final, tal como ocurrió en el cruce de cuartos de final ante Egipto, donde el mandatario retomó la gestión tras el vibrante triunfo por 3 a 2.
Con la mirada puesta en el partido más importante del Mundial 2026, la cúpula del Ejecutivo busca mantener el equilibrio entre el fervor popular por la "Scaloneta" y el rigor de la gestión pública. La Quinta de Olivos será, una vez más, el centro de comando desde donde el Presidente vivirá este duelo con tintes históricos, manteniendo la sobriedad frente a la expectativa de todo un país.
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