Karina Milei mostró los preparativos en la Casa Rosada para recibir a León XIV

¡Todo listo para recibir al papa León XIV! 🇦🇷🇻🇦



Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico.



Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una… pic.twitter.com/jDnDHgnUKz