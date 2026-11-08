Karina Milei compartió un mensaje de bienvenida al papa León XIV acompañado por un video de los preparativos en la Casa Rosada. Las imágenes muestran a trabajadores que acondicionan la sede del Ejecutivo para recibir al Pontífice, cuya llegada está prevista para las 16, hora argentina.
Karina Milei mostró los preparativos en la Casa Rosada para recibir a León XIV
La secretaria general de la Presidencia compartió un video de los trabajadores y destacó la coordinación con la Iglesia y los distritos involucrados. La llegada está prevista para las 16.
“¡Todo listo para recibir al papa León XIV!”, escribió la secretaria general de la Presidencia. En el posteo destacó el trabajo del Gobierno nacional junto con la Iglesia y los equipos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba para organizar la visita.
Un mensaje de unidad
La funcionaria expresó su deseo de que el viaje del Santo Padre propicie un encuentro entre los argentinos. “Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos”, manifestó.
El mensaje cerró con la frase “Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios”. La publicación estuvo acompañada por las banderas de la Argentina y del Vaticano, mientras el video puso el foco en las tareas del personal de la Casa Rosada antes de la recepción.