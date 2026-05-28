Asesinato en la Escuela Nro. 40

San Cristóbal, a dos meses: "Lo sucedido nos sigue interpelando", dijo Goity

El episodio terminó con la vida de Ian, de 13 años, después de que otro alumno de 16 ingresara armado al establecimiento. El ministro de Educación valoró el trabajo de la comunidad educativa que permitió recuperar "la normalidad colectiva". Pero admitió que hay secuelas.