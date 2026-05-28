A dos meses de la masacre que terminó con la vida de un alumno de la escuela Nro. 40 en la ciudad de San Cristóbal, la comunidad educativa logró recobrar la "normalidad" desde el punto de vista colectivo, pero afronta "secuelas" a partir de los procesos individuales que transita cada integrante de esa comunidad.
San Cristóbal, a dos meses: "Lo sucedido nos sigue interpelando", dijo Goity
El episodio terminó con la vida de Ian, de 13 años, después de que otro alumno de 16 ingresara armado al establecimiento. El ministro de Educación valoró el trabajo de la comunidad educativa que permitió recuperar "la normalidad colectiva". Pero admitió que hay secuelas.
El 30 de marzo, un adolescente de 16 años y alumno del establecimiento, ingresaba armado al colegio y después del izamiento de la bandera, comenzaba a disparar sin punto fijo. Una de las balas impactó en Ian, un niño de trece años que cursaba primero de la secundaria. Los proyectiles hirieron a otra media docena de adolescentes aunque todos lograron recuperarse.
El caos invadió a la institución y sumergió en el luto a la ciudad. Las aulas no se volvieron a abrir hasta un par de semanas después de lo sucedido, y el retorno a las actividades debió hacerse de manera progresiva.
A dos meses
El paso del tiempo logró devolverle cierta regularidad al ritmo escolar. Pero el episodio dejó huellas; es un punto bisagra y opera como "un antes y un después" de lo acontecido. "Esta comunidad nunca va a volver a ser la misma", resumió el ministro de Educación, José Goity, a propósito de cómo se transita hoy la cotidianidad, a dos meses del hecho. "Lo que pasó fue terrible y nos atravesó a todos, pero muy particularmente a la comunidad de la escuela Nro. 40", planteó.
El funcionario hizo un reconocimiento público a "las personas que habitan el establecimiento y que son parte de la comunidad educativa; a los chicos, a las chicas, a los docentes, a los asistentes escolares, y muy especialmente al equipo directivo sobre todo de nivel secundario". Goity recordó que se trata de una escuela con los cuatro niveles y volvió a valorar particularmente el trabajo de rectores y directores. "Todos han tenido un alto nivel de compromiso para liderar este proceso con resiliencia; para los chicos ha sido muy muy duro ", aseveró.
En el mismo sentido, valoró el trabajo del Centro de Estudiantes; "es maravilloso y ha sido fundamental en todo este proceso que tuvieron que vivir", comentó. "Entonces - reflexionó-, aun en la tragedia, aun en algo que todavía nos está interpelando y que nos genera muchísimos interrogantes, la respuesta de la comunidad educativa de la escuela 40 de San Cristóbal es un ejemplo de superación".
En términos generales, el ministro consideró que "hoy la situación y el dictado de clases es normal, pero obviamente – advirtió-, las secuelas quedan; esto es un proceso. No podemos pretender llegar a una normalidad absoluta en una situación como ésta, pero sí hay una superación y la escuela está funcionando regularmente".
- ¿Qué tipo de secuelas han notado, por ejemplo?
- Hay secuelas que son de carácter general y algunas que son de carácter particular. Está claro que hay chicos y chicas que todavía están sufriendo alguna secuela; estamos todavía siguiéndolos con apoyatura de los equipos de asistencia psicológica. Es muy difícil expresar una de esas consecuencias porque éstos son procesos colectivos y procesos personales, y unos van de la mano de los otros. Lo que vemos es que se ha logrado una superación colectiva de esto y lo estamos viendo. Pero también somos conscientes y reconocemos que cada persona, cada sujeto lo procesa de una manera particular. Yo prefiero hablar de un balance general; hay una muy buena respuesta y un nivel de superación que vuelvo a rescatar. Tiene que ver con la comunidad educativa; cuando hay comunidad, hay herramientas para superar estos momentos.