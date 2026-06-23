En términos acumulados a mayo, los ingresos totales de la provincia de Santa Fe ascendieron a $5.562.657,82 millones mientras que el gasto total fue de $6.157.647,67 millones, por lo que el resultado parcial acumulado del ejercicio de los primeros cinco meses del año fue negativo en $594.989,85 millones, "el cual se equilibra a partir del uso de fuentes financieras".
En cinco meses, los gastos del Estado santafesino superaron a los ingresos
Fue por $594.989,85 millones. El uso de fuentes financieras le permitió al gobierno equilibrar las cuentas y mantener la inversión en gastos de capital. Tres impuestos forman gran parte de los ingresos y se asegura que la suba en salarios fue mayor a la inflación del período.
El ministerio de Economía explicó que el resultado responde a la aplicación de una política anticíclica que logró como resultado sostener el nivel de actividad provincial por encima de la media nacional, haciendo uso de fuentes genuinas de financiamiento que hacen que a mayo no se perciba deuda flotante o atrasos vinculados a gastos de capital.
Las definiciones están contenidas en el informe difundido en las últimas horas por el Ministerio de Economía sobre Análisis de las Finanzas Provinciales, la primera difusión pública de datos en el presente año. Incluso desde Legislatura se advirtió sobre la falta de difusión de datos en la primera parte del año.
Economía, en la página oficial, difundió en las últimas horas la información de los primeros cinco meses, desagregando mes a mes.
El producido de tres impuestos (dos federales y uno provincial) representa casi el 90% de los recursos tributarios de la provincia y en cuanto a gastos, en informe destaca la dinámica de las remuneraciones durante los primeros cinco meses del año con un incremento interanual del 47,98%, 13,90 puntos por encima de la inflación en el mismo período, se aclara.
Durante el mes de mayo, los ingresos corrientes de la Administración Provincial ascendieron a $1.221.633,62 millones, exhibiendo una variación nominal interanual de 23,55%, y estuvieron compuestos principalmente por ingresos tributarios (79,03%) y contribuciones a la seguridad social (10,89%). El gasto corriente ascendió a $1.160.210,66 millones (variación nominal interanual de 38,84%), estando constituido principalmente por Remuneraciones (42,62%), Transferencias Corrientes (19,46%) y Prestaciones de Seguridad Social (19,14%).
En el año
El informe de Economía precisa que en términos acumulados, los ingresos corrientes a mayo totalizaron $5.525.833,12 millones, y estuvieron integrados principalmente por ingresos tributarios (71,94%) y contribuciones a la seguridad social (19,30%).
En el desagregado, los recursos tributarios acumulados sumaron $3.975.439,63 millones, 36,21% de los cuales correspondieron a tributos provinciales y 63,79% a tributos de origen nacional.
Los tributos provinciales acumulados estuvieron principalmente compuestos por el producido de Ingresos Brutos (83,06%), con una recaudación que se elevó a $1.195.652,93 millones. Los recursos tributarios acumulados de origen nacional estuvieron principalmente integrados por la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (51,48%) e Impuesto a las Ganancias (41,22%), cuya recaudación acumulada ascendió a $1.305.432,76 millones y $1.045.419,85 millones, respectivamente.
La recaudación conjunta de Ingresos Brutas, IVA y Ganancias escaló a $3.546.505,54 millones, equivalente al 89,21% de la recaudación tributaria total.
Se advierte que en cinco meses del 2026, la dinámica de los recursos tributarios de origen nacional observó una variación interanual del 25,53%, 8,56 puntos por debajo de la inflación del mismo período, implicando una caída en términos reales.
Por su parte, el gasto corriente acumulado a mayo totalizó $5.444.342,96 millones y estuvo constituido principalmente por Remuneraciones (44,07%), Prestaciones de Seguridad Social (19,33%) y Transferencias Corrientes (18,42%), erogaciones que, en términos acumulados, ascendieron respectivamente a $2.399.343,15 millones, $1.052.207,94 millones y $1.002.922,31 millones.
Entre los gastos corrientes, Economía destaca la dinámica de las remuneraciones durante los primeros cinco meses del año con un incremento interanual del 47,98%, 13,90 puntos por encima de la inflación en el mismo período, "lo cual responde al impacto de las políticas salariales implementadas desde el comienzo de 2026".
Luego, explica que el resultado operativo (ahorro) acumulado a mayo fue positivo, exhibiendo un ahorro económico de $81.490,16 millones, "sosteniendo así la línea de austeridad trazada en cuanto al funcionamiento corriente del Estado provincial".
Respecto a la inversión, destaca que el gasto de capital correspondiente a mayo ascendió a $69.472,88 millones, mientras que en términos acumulados esas erogaciones ascendieron a $713.304,71 millones., exhibiendo una variación nominal interanual de 71,88%, "como claro indicador de la prioridad que constituye la ejecución de obra pública para este Poder Ejecutivo", remarca.
Destaca que el financiamiento de ese gasto de capital se realizó en el período enero/mayo mediante ahorro (11,42%) y con recursos de capital (5,16%), "constituyendo ambos conceptos la totalidad del financiamiento considerado arriba de la línea". Con respecto al monto restante, se financió con el uso de disponibilidades de ejercicios anteriores - derivada de los superávits de los ejercicios 2024 y 2025 - o saldos no invertidos (72,35%), con el recupero de anticipos otorgados (5,62%) y con la obtención de préstamos con destino a la obra pública (5,44%), totalizando un 83,41% de la ejecución de gastos de capital con financiamiento denominado debajo de la línea.
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