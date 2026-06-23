Análisis de las finanzas provinciales

En cinco meses, los gastos del Estado santafesino superaron a los ingresos

Fue por $594.989,85 millones. El uso de fuentes financieras le permitió al gobierno equilibrar las cuentas y mantener la inversión en gastos de capital. Tres impuestos forman gran parte de los ingresos y se asegura que la suba en salarios fue mayor a la inflación del período.