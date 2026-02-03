La Libertad Avanza sumó en el Senado a un legislador de orígenes radicales

El senador nacional Pablo Cervi oficializó este martes su afiliación a La Libertad Avanza, en un acto en el que estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la senadora Nadia Márquez.
Pablo Cervi se afilió a las filas libertarias, de la mano de Karina Milei, en un giro político que redefine alianzas con los representantes legislativos de Neuquén.
Cervi resultó electo senador por Neuquén en las elecciones del año pasado, donde acompañó a Márquez en el segundo lugar de la lista de senadores de LLA.
De orígenes en el radicalismo, había sido diputado nacional por Juntos por el Cambio en el período 2021-2025 y también fue candidato a gobernador de Neuquén en las elecciones de 2023.
Mientras tanto, la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, formalizó este martes el pedido de sesión para el 11 de febrero para debatir la reforma laboral,y señaló que hay un acuerdo en el 95% de los puntos con los bloques aliados que ayudarán al Gobierno a sancionar esta iniciativa.
"Creemos que tenemos los votos", dijo Bullrich a los medios presentes, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, tras la reunión con los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).
Días atrás, Cervi habló sobre los avances en las negociaciones por el proyecto de reforma laboral y señaló que representantes del Gobierno Nacional se reunieron con empresarios para explicar los alcances de la modernización que propone la nueva ley.
Consideró que la legislación que propone el ejecutivo nacional “apunta principalmente a crear puestos de trabajo nuevos y registrados” y reveló algunos datos sobre la situación actual del empleo en Argentina. En ese punto, dijo que el 43 por ciento del empleo está totalmente en negro y amplió que existe una porción adicional que se encuentra en condiciones precarias por lo cual consideró que esa realidad, “justifica la aprobación de la reforma laboral y generar nuevas condiciones de ocupación”.
Asimismo, opinó que muchas empresas evitan contratar empleados debido a los altos costos que eso implica, no solamente en materia de indemnizaciones, sino también por la litigiosidad. En ese sentido consideró que existe una industria del juicio, “generada a partir de los puntos grises que existen actualmente en la legislación” y afirmó que la ley de reforma laboral “busca dar claridad sobre diversos temas para evitar la judicialización”.