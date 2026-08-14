El canciller Pablo Quirno aclaró el tema del retiro de 13,4 toneladas de carne vacuna argentina en Estados Unidos, y aseguró que continúa con normalidad el desarrollo de la actividad, ya que no se trató de un problema de contaminación o calidad del producto, “sino que la mercadería fue distribuida comercialmente antes de completar la reinspección obligatoria”.
Cancillería explicó por qué retiraron un lote de 13 toneladas de carne argentina en Estados Unidos
El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, dio a conocer los motivos que desencadenaron el retiro de carne vacuna exportada desde el país hacia EE.UU.
El funcionario emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde sostuvo: “Debido a un incumplimiento administrativo por parte del importador dentro del proceso de importación en Estados Unidos, el 11 de agosto de 2026, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó el retiro obligatorio de 13,4 toneladas de carne vacuna argentina”, comenzó informando el canciller Quirno.
Detalles del comunicado oficial
El funcionario aclaró que: “Es importante destacar que no se trata de un problema de inocuidad, contaminación o calidad del producto, sino que la mercadería fue distribuida comercialmente antes de completar la reinspección obligatoria de importación del USDA en Estados Unidos, un requisito adicional aplicable a los productos cárnicos importados”.
Además, marcó que “la firma importadora emitió una carta aclarando la naturaleza y las circunstancias del incidente, reconociendo que se trató de un error administrativo ocurrido en Estados Unidos, sin relación con el establecimiento exportador ni con el sistema sanitario o de inocuidad argentino”.
La carta fue compartida con el Meat Import Council of America (MICA) para conocimiento de sus miembros y con el objetivo de brindar claridad al respecto, sumó el funcionario.
Y cerró diciendo que “el comercio de carne vacuna argentina hacia Estados Unidos continúa desarrollándose con normalidad”.
El comunicado de la Secretaría de Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía
“El 11 de agosto de 2026, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó el retiro obligatorio de 13,4 toneladas de carne vacuna argentina debido a que la mercadería fue distribuida comercialmente antes de completar la reinspección obligatoria de importación del USDA en Estados Unidos, un requisito adicional aplicable a los productos cárnicos importados.
Es importante destacar que no se trata de un problema de inocuidad, contaminación o calidad del producto; la situación respondió a un incumplimiento administrativo por parte del importador dentro del proceso de importación en Estados Unidos.
La firma importadora emitió una carta aclarando la naturaleza y las circunstancias del incidente y reconociendo que se trató de un error administrativo ocurrido en Estados Unidos, sin relación con el establecimiento exportador ni con el sistema sanitario o de inocuidad argentino. La carta fue compartida con el Meat Import Council of America (MICA) para conocimiento de sus miembros y con el objetivo de brindar claridad al respecto.
El comercio de carne vacuna argentina hacia Estados Unidos continúa desarrollándose con normalidad”.