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Cancillería explicó por qué retiraron un lote de 13 toneladas de carne argentina en Estados Unidos

El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, dio a conocer los motivos que desencadenaron el retiro de carne vacuna exportada desde el país hacia EE.UU.

La distribución comercial antes de completar la reinspección obligatoria generó el retiro de carne argentina en EE.UU., según aclaró el canciller Quirno. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.La distribución comercial antes de completar la reinspección obligatoria generó el retiro de carne argentina en EE.UU., según aclaró el canciller Quirno. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.
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El canciller Pablo Quirno aclaró el tema del retiro de 13,4 toneladas de carne vacuna argentina en Estados Unidos, y aseguró que continúa con normalidad el desarrollo de la actividad, ya que no se trató de un problema de contaminación o calidad del producto, “sino que la mercadería fue distribuida comercialmente antes de completar la reinspección obligatoria”.

Pablo Quirno, cancillerPablo Quirno, canciller

El funcionario emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde sostuvo: “Debido a un incumplimiento administrativo por parte del importador dentro del proceso de importación en Estados Unidos, el 11 de agosto de 2026, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó el retiro obligatorio de 13,4 toneladas de carne vacuna argentina”, comenzó informando el canciller Quirno.

Detalles del comunicado oficial

El funcionario aclaró que: “Es importante destacar que no se trata de un problema de inocuidad, contaminación o calidad del producto, sino que la mercadería fue distribuida comercialmente antes de completar la reinspección obligatoria de importación del USDA en Estados Unidos, un requisito adicional aplicable a los productos cárnicos importados”.

Además, marcó que “la firma importadora emitió una carta aclarando la naturaleza y las circunstancias del incidente, reconociendo que se trató de un error administrativo ocurrido en Estados Unidos, sin relación con el establecimiento exportador ni con el sistema sanitario o de inocuidad argentino”.

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La carta fue compartida con el Meat Import Council of America (MICA) para conocimiento de sus miembros y con el objetivo de brindar claridad al respecto, sumó el funcionario.

Y cerró diciendo que “el comercio de carne vacuna argentina hacia Estados Unidos continúa desarrollándose con normalidad”.

El comunicado de la Secretaría de Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía

“El 11 de agosto de 2026, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó el retiro obligatorio de 13,4 toneladas de carne vacuna argentina debido a que la mercadería fue distribuida comercialmente antes de completar la reinspección obligatoria de importación del USDA en Estados Unidos, un requisito adicional aplicable a los productos cárnicos importados.

Es importante destacar que no se trata de un problema de inocuidad, contaminación o calidad del producto; la situación respondió a un incumplimiento administrativo por parte del importador dentro del proceso de importación en Estados Unidos.

FILE PHOTO: Cuts of USDA prime dry-aged beef are seen in the dry-aging room in the lobby of Gallaghers steakhouse in the Manhattan borough of New York City, U.S., July 27, 2017. REUTERS/Mike Segar/File Photo eeuu guerra comercial entre china y eeuu China anuncia mas aranceles a productos de Estados Unidos soja y autos incluidos carneEl retiro de carne argentina en EE.UU. se debió a un error administrativo del importador, aclaró el canciller, sin afectar la calidad del producto. Foto: REUTERS / Mike Segar.

La firma importadora emitió una carta aclarando la naturaleza y las circunstancias del incidente y reconociendo que se trató de un error administrativo ocurrido en Estados Unidos, sin relación con el establecimiento exportador ni con el sistema sanitario o de inocuidad argentino. La carta fue compartida con el Meat Import Council of America (MICA) para conocimiento de sus miembros y con el objetivo de brindar claridad al respecto.

El comercio de carne vacuna argentina hacia Estados Unidos continúa desarrollándose con normalidad”.

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