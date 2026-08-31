El Gobierno nacional dispuso una amplia reorganización del sistema registral automotor que permitirá reducir 368 Registros Seccionales y ordenó la supresión de otras 14 oficinas intervenidas. En el caso de la provincia de Santa Fe, son 35 las dependencias que quedarán absorbidas por otras.
El Gobierno reorganizará 368 Registros Automotores y suprimió 14 oficinas
El Ministerio de Justicia concentrará competencias y dio 30 días hábiles para ejecutar los cierres. En Santa Fe, 35 dependencias quedarán bajo la órbita de otra.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El nuevo esquema contempla la unificación de Registros Seccionales que actualmente se encuentran bajo la responsabilidad de una misma persona, con el objetivo de concentrar competencias y reducir estructuras administrativas.
La cartera conducida por Juan Bautista Mahiques también suprimió 14 registros intervenidos y ordenó avanzar con los cierres operativos detallados en los anexos de la resolución.
Las autoridades tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles para completar los procedimientos correspondientes, que incluyen la transferencia de documentación, trámites y competencias a otras dependencias.
El proceso también comprende 13 oficinas cuya supresión había sido dispuesta anteriormente y cuyos cierres operativos permanecían pendientes.
Según el Gobierno, la reorganización forma parte del proceso de digitalización, simplificación y reducción de costos del sistema de Registros de la Propiedad Automotor.
En Santa Fe
En el Anexo I de la resolución figuran las 35 oficinas que dejarán de funcionar de manera autónoma en Santa Fe, y en qué registro seccional quedará establecida su competencia.
El esquema no supone, en todos los casos, el cierre de una oficina física. Lo que establece el anexo es una redistribución y concentración de competencias registrales, con una nueva denominación para el registro que queda a cargo de las funciones incorporadas.
Registros automotores
* Casilda: el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Casilda (71005) queda bajo el Registro del Automotor de Casilda N° 1 (21003), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Casilda N° 1 (21003/71005).
* Ceres: el Registro de Motovehículos de Ceres Letra A (45004) y el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Ceres (71002) quedan incorporados al Registro del Automotor de Ceres (21004). La nueva denominación será Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Ceres (21004/45004/71002).
* Chañar Ladeado: el Registro de Motovehículos Letra A (45006) se incorpora al Registro del Automotor de Chañar Ladeado (21006), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Chañar Ladeado (21006/45006).
* Esperanza: el Registro de Motovehículos Letra A (45007) queda bajo el Registro del Automotor de Esperanza N° 1 (21007), que adopta la denominación Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Esperanza N° 1 (21007/45007).
* Helvecia: el Registro de Motovehículos Letra A (45009) se incorpora al Registro del Automotor de Helvecia (21009), que queda como Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Helvecia (21009/45009).
* Las Rosas: el Registro de Motovehículos Letra A (45010) queda bajo el Registro del Automotor de Las Rosas (21010), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Las Rosas (21010/45010).
* Rufino: el Registro de Motovehículos Letra A (45014) se incorpora al Registro del Automotor de Rufino (21017), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rufino (21017/45014).
* San Justo: el Registro de Motovehículos Letra A (45018) queda bajo el Registro del Automotor de San Justo (21021), con la denominación Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de San Justo (21021/45018).
* Suardi: el Registro de Motovehículos Letra A (45021) se incorpora al Registro del Automotor de Suardi (21025), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Suardi (21025/45021).
* Vera: el Registro de Motovehículos Letra A (45024) queda bajo el Registro del Automotor de Vera (21028), con la nueva denominación Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Vera (21028/45024).
* Villa Constitución: el Registro de Motovehículos Letra A (45025) queda incorporado al Registro del Automotor de Villa Constitución N° 1 (21029), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Villa Constitución N° 1 (21029/45025).
* Firmat: el Registro de Motovehículos Letra A (45026) queda bajo el Registro del Automotor de Firmat (21030), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Firmat (21030/45026).
* Sunchales: el Registro de Motovehículos Letra A (45029) queda incorporado al Registro del Automotor de Sunchales (21034), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Sunchales (21034/45029).
* Villa Cañás: el Registro de Motovehículos Letra A (45030) y el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios (71036) quedan bajo el Registro del Automotor de Villa Cañás (21036), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Villa Cañás (21036/45030/71036).
* San Genaro: el Registro de Motovehículos Letra A (45031) queda bajo el Registro del Automotor de San Genaro (21037), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de San Genaro (21037/45031).
* Arroyo Seco N° 1: el Registro de Motovehículos Letra A (45032) queda bajo el Registro del Automotor de Arroyo Seco N° 1 (21038), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Arroyo Seco N° 1 (21038/45032).
* San Carlos Centro: el Registro de Motovehículos Letra A (45034) queda incorporado al Registro del Automotor de San Carlos Centro (21040), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de San Carlos Centro (21040/45034).
* Villa Ocampo: el Registro de Motovehículos Letra A (45035) se incorpora al Registro del Automotor de Villa Ocampo (21041), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Villa Ocampo (21041/45035).
* Santa Fe capital: el Registro de Motovehículos Letra A (45020) queda bajo el Registro del Automotor de Santa Fe N° 4 (21047), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Santa Fe N° 4 (21047/45020).
* San Lorenzo N° 3: el Registro de Motovehículos Letra B (45038) queda incorporado al Registro del Automotor de San Lorenzo N° 3 (21053), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de San Lorenzo N° 3 (21053/45038).
* Arroyo Seco N° 2: el Registro de Motovehículos Letra B (45036) queda bajo el Registro del Automotor de Arroyo Seco N° 2 (21054), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Arroyo Seco N° 2 (21054/45036).
* Esperanza N° 2: el Registro de Motovehículos Letra B (45039) queda incorporado al Registro del Automotor de Esperanza N° 2 (21061), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Esperanza N° 2 (21061/45039).
* Cañada de Gómez N° 2: el Registro de Motovehículos Letra B (45040) queda bajo el Registro del Automotor de Cañada de Gómez N° 2 (21062), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Cañada de Gómez N° 2 (21062/45040).
* Villa Gobernador Gálvez: el Registro de Motovehículos Letra A (45045) queda incorporado al Registro del Automotor de Villa Gobernador Gálvez (21073), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Villa Gobernador Gálvez (21073/45045).
Maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios
* Gálvez: el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Gálvez (71009) queda bajo el Registro de Motovehículos de Gálvez Letra A (45008), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia en Motovehículos y de Créditos Prendarios de Gálvez (45008/71009).
* San Jorge/Sastre: el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Sastre (71025) queda bajo el Registro de Motovehículos de San Jorge Letra A (45017), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia en Motovehículos de San Jorge y de Créditos Prendarios de Sastre (45017/71025).
* San Lorenzo: el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de San Lorenzo (71024) queda bajo el Registro de Motovehículos de San Lorenzo Letra A (45019), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia en Motovehículos y de Créditos Prendarios de San Lorenzo (45019/71024).
* Rafaela: el Registro de Motovehículos Letra A (45011) queda bajo el Registro de Motovehículos Letra B (45028), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia en Motovehículos de Rafaela (45028/45011).
A su vez, el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Rafaela (71014) queda bajo el Registro de Motovehículos Letra C (45044), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia en Motovehículos y de Créditos Prendarios de Rafaela (45044/71014).
* Alcorta/Santa Teresa: el Registro de Motovehículos de Alcorta Letra A (45001) y el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Santa Teresa (71029) quedan bajo el Registro especializado de Alcorta (71001), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia en Motovehículos y de Créditos Prendarios de Alcorta y Santa Teresa (71001/45001/71029).
* Cañada de Gómez: el Registro de Motovehículos Letra A (45002) y el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios (71004) quedan concentrados en un único registro: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia en Motovehículos y de Créditos Prendarios de Cañada de Gómez (71004/45002).
* Firmat/Melincué: el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Melincué (71012) queda bajo el registro especializado de Firmat (71008), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Firmat y Melincué (71008/71012).
* María Teresa/Venado Tuerto: el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Venado Tuerto (71034) queda bajo el registro especializado de María Teresa (71011), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de María Teresa y Venado Tuerto (71011/71034).
* Suardi/Sunchales/Moisés Ville: los registros especializados de Sunchales (71030) y Moisés Ville (71013) quedan incorporados al registro especializado de Suardi (71031), que pasa a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Suardi, Sunchales y Moisés Ville (71031/71030/71013).
* Rosario/Villa Constitución: los registros especializados de Rosario N° 2 (71016) y Villa Constitución (71037) quedan incorporados al Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Rosario N° 1 (71015), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Rosario y Villa Constitución (71015/71016/71037).
* San Genaro/Totoras: el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Totoras (71032) queda bajo el registro especializado de San Genaro (71022), que pasa a denominarse Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de San Genaro y Totoras (71022/71032).