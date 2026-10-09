Con más de seis mil inscriptos, cerró este jueves el plazo de inscripción para los interesados en participar de la próxima subasta de bienes decomisados al delito que se realizará el viernes 16 de octubre en esta ciudad.
Récord de inscriptos para la próxima subasta de bienes decomisados al delito en Santa Fe
Se anotaron más de seis mil personas de todo el país. Buenos Aires y Entre Ríos encabezan el ranking de provincias con más interesados. Se rematarán bienes muebles y un inmueble; por primera vez se venderán bicicletas a muy bajo costo.
Según adelantó a El Litoral, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, se anotaron "más de 6 mil personas" desde que se habilitó el período para la inscripción oficial, a través de la página web del gobierno de Santa Fe.
El funcionario contó que se trata de un "número récord" teniendo en cuenta que una de los eventos que más atracción había generado, había sido en la ciudad de Rosario y con el registro de unas 5.400 personas. Reiteró que hubo inscriptos de todas las provincias argentinas, aunque las que encabezan el ranking de interesados son Buenos Aires y Entre Ríos.
Respecto de las razones que podrían haber incidido para generar un interés mayor en este remate, Escauriza hizo hincapié en los precios más que moderados que se estipularon como base para los bienes a subastar, y la particularidad de que "por primera vez", se pondrán también a la venta 40 bicicletas; cada una tiene un precio base de 30 mil pesos.
Los lotes
Los lotes a rematar son 224; los precios base representan entre un 30 y 40% de los valores de mercado. El menú de bienes muebles e inmuebles incluye en el rubro "vehículos", 71 automóviles (de ellos, 17 tienen un precio base menor al millón de pesos), 19 camionetas y 91 motocicletas. En el lote "movilidad urbana" se encuentran las 40 bicicletas mencionadas a un precio base de 30 mil pesos.
En el ítem "Embarcaciones y recreación", se incluyen dos lanchas con motor (el precio base es de 7 millones de pesos en un caso, y de cuatro en el otro) y diez máquinas Arcade "retro" para reparar. Se trata de viejos monitores utilizados para videojuegos, y secuestrados en diferentes operativos para desarmar casinos clandestinos.
Los lotes se completan con un inmueble ubicado en la ciudad de Rosario y un precio base estipulado en 40 millones de pesos.
Expectativa
El gobierno estima recaudar entre 700 y 800 millones de pesos y confía en que al igual que en las subastas anteriores, todos los bienes expuestos podrán ser vendidos.
A partir del cierre de la inscripción, el gobierno analiza y cruza datos para evitar que entre los anotados, existan personas vinculadas con las bandas delictivas a las que les fueron secuestrados los bienes e inmuebles a subastar.
Un día antes de la subasta, se realizará una exhibición de todos los lotes a vender. Será el jueves 15, de 10 a 18 en la Estación Belgrano. También, el viernes 16 de 8.30 a 13. El inicio de la subasta está previsto para ese día a las 16.20. Las acreditaciones comenzarán a las 14.30.