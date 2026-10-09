#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Será el 16 de octubre

Récord de inscriptos para la próxima subasta de bienes decomisados al delito en Santa Fe

Se anotaron más de seis mil personas de todo el país. Buenos Aires y Entre Ríos encabezan el ranking de provincias con más interesados. Se rematarán bienes muebles y un inmueble; por primera vez se venderán bicicletas a muy bajo costo.

La Estación Belgrano volverá ser escenario de una subasta pública. La Estación Belgrano volverá ser escenario de una subasta pública.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Con más de seis mil inscriptos, cerró este jueves el plazo de inscripción para los interesados en participar de la próxima subasta de bienes decomisados al delito que se realizará el viernes 16 de octubre en esta ciudad.

Según adelantó a El Litoral, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, se anotaron "más de 6 mil personas" desde que se habilitó el período para la inscripción oficial, a través de la página web del gobierno de Santa Fe.

Mirá también79 vehículos, 91 motos, 41 bicicletas y una casa; lo destacado de la subasta que se viene en Santa Fe

El funcionario contó que se trata de un "número récord" teniendo en cuenta que una de los eventos que más atracción había generado, había sido en la ciudad de Rosario y con el registro de unas 5.400 personas. Reiteró que hubo inscriptos de todas las provincias argentinas, aunque las que encabezan el ranking de interesados son Buenos Aires y Entre Ríos.

Respecto de las razones que podrían haber incidido para generar un interés mayor en este remate, Escauriza hizo hincapié en los precios más que moderados que se estipularon como base para los bienes a subastar, y la particularidad de que "por primera vez", se pondrán también a la venta 40 bicicletas; cada una tiene un precio base de 30 mil pesos.

Mirá tambiénAtento fanáticos: se subastan en Santa Fe 10 máquinas arcade

Los lotes

Los lotes a rematar son 224; los precios base representan entre un 30 y 40% de los valores de mercado. El menú de bienes muebles e inmuebles incluye en el rubro "vehículos", 71 automóviles (de ellos, 17 tienen un precio base menor al millón de pesos), 19 camionetas y 91 motocicletas. En el lote "movilidad urbana" se encuentran las 40 bicicletas mencionadas a un precio base de 30 mil pesos.

En el ítem "Embarcaciones y recreación", se incluyen dos lanchas con motor (el precio base es de 7 millones de pesos en un caso, y de cuatro en el otro) y diez máquinas Arcade "retro" para reparar. Se trata de viejos monitores utilizados para videojuegos, y secuestrados en diferentes operativos para desarmar casinos clandestinos.

Los lotes se completan con un inmueble ubicado en la ciudad de Rosario y un precio base estipulado en 40 millones de pesos.

La subasta de la Aprad permitirá resarcir a víctimas y financiar políticas sociales. Foto: GentilezaLa subasta de la encabeza la Aprad.

Expectativa

El gobierno estima recaudar entre 700 y 800 millones de pesos y confía en que al igual que en las subastas anteriores, todos los bienes expuestos podrán ser vendidos.

A partir del cierre de la inscripción, el gobierno analiza y cruza datos para evitar que entre los anotados, existan personas vinculadas con las bandas delictivas a las que les fueron secuestrados los bienes e inmuebles a subastar.

Tal y como lo anunció El Litoral, a mediados de octubre se llevará a cabo esta sexta subasta.Tal y como lo anunció El Litoral, a mediados de octubre se llevará a cabo esta sexta subasta.

Un día antes de la subasta, se realizará una exhibición de todos los lotes a vender. Será el jueves 15, de 10 a 18 en la Estación Belgrano. También, el viernes 16 de 8.30 a 13. El inicio de la subasta está previsto para ese día a las 16.20. Las acreditaciones comenzarán a las 14.30.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe
Subasta
Buenos Aires
Entre Ríos
Estación Belgrano

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro