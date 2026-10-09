Será el 16 de octubre

Récord de inscriptos para la próxima subasta de bienes decomisados al delito en Santa Fe

Se anotaron más de seis mil personas de todo el país. Buenos Aires y Entre Ríos encabezan el ranking de provincias con más interesados. Se rematarán bienes muebles y un inmueble; por primera vez se venderán bicicletas a muy bajo costo.