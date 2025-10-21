Santa Fe suma una camioneta utilitaria para el Cudaio
El gobierno provincial adquiere el vehículo 0 km es marca Citroen a una firma local. El presupuesto aprobado es de unos 45 millones de pesos, según consta en la información publicada este lunes 20 de octubre.
La provincia incorpora un vehículo utilitario. La imagen es sólo ilustrativa.
A través del decreto provincial 2619/2025, el gobierno de Santa Fe aprobó una licitación privada para la adquisición de un vehículo 0km destinado al Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos, conocido popularmente por sus iniciales: Cudaio.
Como se sabe, dicho organismo tiene su sede en el ex hospital Italiano, en la ciudad capital, y depende del ministerio de Salud.
El documento oficial lleva la firma del gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía y Salud, Pablo Olivares y Silvia Ciancio, respectivamente.
La camioneta que adquiere el gobierno para el Cudaio.
Detalles
El decreto, publicado este lunes 20 de octubre, responde a la solicitud de la cartera sanitaria de incorporar un vehículo utilitario a la flota del mencionado centro de ablación e implante de órganos.
Así las cosas, el gobierno provincial aprobó la licitación privada n° 06/25 donde se formaliza la compra de una camioneta tipo utilitaria. En el decreto se indica que la firma adjudicataria es Nation Litoral SA y que el presupuesto es de $45.265.470.
En otro apartado del decreto se detalla al vehículo: “CITRÖEN BERLINGO FURGON HDI 92 BUSINESS, motor 1560 cm3 92cv, turbo diésel 4 cilindros, caja de velocidades manual de 5 marchas de avance y una de retroceso. Rodado 14”, frenos a disco delanteros. ABS, ESP. Dirección asistida, aire acondicionado, radio AM/FM, USB, levanta cristales delanteros eléctricos. Incluye Inscripción D.R.N.P.A.”.
El Cudaio es un organismo de referencia a nivel nacional.
Números del Cudaio
De acuerdo al sitio oficial del Cudaio, que aclara que las actualizaciones son constantes, al momento de realizar esta nota había 539 personas en lista de espera en la provincia en lo que respecta a órganos. A nivel nacional, ese número se eleva a 7311.
La provincia de Buenos Aires encabeza el listado como el distrito con mayor espera: 2881; le sigue Córdoba (782); luego CABA (508) y en cuarto lugar aparece Santa Fe.
En lo que respecta a trasplantes de órganos realizados en el territorio santafesino, el organismo que depende del Ministerio de Salud provincial informa que son 134 al momento de esta consulta. A nivel país, el total asciende a 1747. De ese total, la mayoría están vinculados a una cuestión renal (70%), luego aparece la hepática (20%) y en tercera ubicación la cardíaca (5,7%).
Por último vale mencionar los centros de salud considerados “generadoras de donantes”. El hospital Cullen de la capital provincial encabeza la lista, luego le sigue el HECA de Rosario y la tercera ubicación es para el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe.
