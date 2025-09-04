Fuertes expresiones sobre libertad de expresión y audios

Emergencia en discapacidad: el Senado habilitó el rechazo al veto presidencial

Será el primer caso en 22 años. Hay movilizaciones frente al Congreso y en distintos puntos del país; también en la ciudad de Santa Fe, donde la convocatoria es a partir de las 14 frente a la Legislatura.