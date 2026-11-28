El comercio agroindustrial entre Argentina y la Unión Europea (UE) continúa mostrando una evolución positiva. Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones europeas de productos agroindustriales argentinos sumaron 4.353 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,2% respecto de los 3.985 millones registrados durante el mismo período de 2025.
El intercambio agroindustrial con Europa alcanzó su tercer mayor registro desde 2002
Las compras europeas de productos agroindustriales argentinos alcanzaron los 4.353 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, un 9,2% más que en igual período del año pasado. La carne bovina y el girasol registraron importantes avances, mientras que la harina de soja perdió participación frente a Brasil. El intercambio se desarrolla en el marco del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la UE, vigente desde mayo.
De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado por Ana Rubicondi, Bruno Ferrari y Julio Calzada sobre la base de datos de la Comisión Europea, se trata del tercer año consecutivo de crecimiento para las compras del bloque europeo a nuestro país.
El resultado de 2026 se ubica un 21% por encima del piso registrado en 2023 y constituye el tercer valor más elevado de la serie histórica desde 2002. Los únicos antecedentes superiores corresponden a 2008, cuando las importaciones alcanzaron los 5.826 millones de euros, y 2022, con 4.923 millones.
El desempeño también se observa al considerar exclusivamente los meses posteriores a la entrada en vigencia del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el pasado 1 de mayo de 2026. Durante el período mayo-septiembre, las compras europeas de productos agroindustriales argentinos totalizaron 2.530 millones de euros, un 10,2% más que en los mismos meses de 2025.
En cuanto a la composición de las exportaciones, la canasta argentina presenta una importante concentración. Las harinas oleaginosas y legumbres encabezaron los envíos, con 2.017 millones de euros, equivalentes al 46% del total. Dentro de ese segmento, la harina de soja aportó 1.213 millones de euros y se mantuvo como el principal producto agroindustrial argentino adquirido por Europa.
En segundo lugar se ubicaron las frutas y los frutos secos, con 598 millones de euros (14%), seguidos por la carne bovina, con 556 millones (13%). En el rubro de frutas y frutos secos, cerca de dos tercios corresponden al maní, comercializado mayoritariamente crudo. También se destacan los envíos de limones, peras y manzanas.
En el caso de la carne vacuna, más del 90% de las compras europeas correspondió a cortes deshuesados frescos o refrigerados, un segmento que incluye los productos comercializados bajo la Cuota Hilton.
Con estos resultados, Argentina se posicionó como el noveno proveedor agroindustrial de la Unión Europea, con una participación cercana al 3% de las importaciones extracomunitarias. Brasil lideró el ranking, con algo más del 10%, seguido por Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania y China.
La carne bovina y el girasol impulsaron el crecimiento
Al comparar los resultados de los primeros nueve meses de 2026 con el promedio registrado durante igual período de 2021-2025, la carne bovina aparece como el producto de mayor crecimiento en las compras europeas a la Argentina.
Las importaciones de este rubro aumentaron en 169 millones de euros, un 44% más que el promedio de los últimos cinco años. Según el análisis de la BCR, la mejora estuvo relacionada principalmente con mayores valores de comercialización, ya que los volúmenes se mantuvieron en niveles similares.
También se modificó la composición de los envíos: los cortes frescos deshuesados representaron el 91% del volumen exportado, frente a una participación cercana al 80% en el promedio del período 2021-2025.
Este desempeño coincide con las mejoras de acceso al mercado europeo contempladas en el acuerdo comercial. La carne exportada dentro de la Cuota Hilton pasó de tributar un arancel del 20% a ingresar libre de derechos, mientras que se incorporaron nuevos contingentes para carne fresca y congelada con un arancel del 7,5% dentro de la cuota.
Otros rubros también mostraron incrementos significativos. Los productos de uso industrial crecieron 66 millones de euros (38%), mientras que las preparaciones de frutas y hortalizas avanzaron 44 millones (61%). También se registraron subas en otras grasas y semillas oleaginosas y en aceites vegetales, con un incremento de 22 millones de euros (22%).
En sentido contrario, las frutas y los frutos secos retrocedieron 36 millones de euros (-6%), mientras que las exportaciones de vino disminuyeron 19 millones (-26%). En el caso del maní, el informe señala que los volúmenes enviados aumentaron, por lo que la reducción del valor comercializado estaría vinculada principalmente a menores precios internacionales.
La harina de soja pierde terreno frente a Brasil, mientras crecen los envíos de girasol
Uno de los cambios más relevantes del comercio agroindustrial entre Argentina y la Unión Europea se observa dentro del complejo oleaginoso, que concentra el 46% de las compras europeas de productos argentinos.
Durante enero-septiembre de 2026, las importaciones europeas de harina de soja argentina alcanzaron los 1.213 millones de euros, un 19% menos que un año atrás. La caída estuvo acompañada por una reducción del 22% en los volúmenes adquiridos, que totalizaron 3,6 millones de toneladas.
Esta retracción se produjo en un mercado que también mostró una menor demanda: las importaciones totales de harina de soja de la UE disminuyeron un 6%. Sin embargo, Argentina perdió participación como proveedor, al pasar del 31% al 26% del volumen importado. Brasil, en cambio, avanzó del 54% al 57%, mientras que Estados Unidos pasó del 1% al 5%.
La tendencia refleja un cambio estructural en el abastecimiento europeo. A mediados de la década de 2000, Argentina explicaba más del 60% de las importaciones de harina de soja de la Unión Europea.
No obstante, la menor presencia en ese mercado no significó una caída de las exportaciones totales argentinas. Según datos del INDEC citados por la BCR, los despachos nacionales de harina de soja alcanzaron las 20,8 millones de toneladas entre enero y septiembre, prácticamente el mismo volumen que en igual período de 2025. Los mayores envíos se dirigieron principalmente a Asia y Medio Oriente, con Indonesia y Turquía entre los destinos destacados.
De cara a 2027, el informe identifica una posible oportunidad vinculada con la aplicación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), cuya entrada en vigencia para grandes y medianos operadores está prevista para el 30 de diciembre de 2026.
La Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Balanceados (FEFAC) asignó a Argentina un riesgo bajo de interrupciones en el abastecimiento asociadas a esta normativa, mientras que Brasil recibió una clasificación de riesgo medio. El estudio advierte que hasta cuatro millones de toneladas de harina de soja brasileña, equivalentes a aproximadamente el 17% de sus exportaciones, podrían quedar fuera del mercado europeo por dificultades relacionadas con la trazabilidad y la expansión agrícola en zonas deforestadas.
En paralelo, el complejo girasolero argentino registró un crecimiento extraordinario. Las compras europeas de semilla de girasol pasaron de 37 millones de euros entre enero y septiembre de 2025 a 476 millones en igual período de 2026. En términos de volumen, los envíos aumentaron de 66.000 a 947.000 toneladas.
Con este desempeño, Argentina pasó a explicar el 76% de las importaciones europeas de semilla de girasol en volumen, frente al 19% que representaba un año atrás. Más de la mitad de los embarques ingresaron por Bulgaria, uno de los principales centros de molienda del bloque, mientras que el resto tuvo como destinos destacados España, Portugal y Francia.
La participación argentina también creció en harina de girasol. Nuestro país superó a Ucrania y se convirtió en el principal proveedor europeo, con el 56% del volumen importado, frente al 30% correspondiente al país europeo.
Este avance se explica, en parte, por las dificultades de abastecimiento que atraviesa el mercado regional. La Unión Europea registró una producción de girasol de aproximadamente 8,6 millones de toneladas en la campaña 2025/26, uno de los niveles más bajos de las últimas diez campañas. A esto se sumaron las dificultades productivas en Ucrania y las restricciones comerciales impuestas a Rusia, que redujeron la disponibilidad de proveedores tradicionales.
Un intercambio con amplio superávit agroindustrial para Argentina
El comercio también presenta una marcada diferencia cuando se analiza el flujo de productos que la Unión Europea vende a la Argentina.
Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones agroindustriales europeas hacia nuestro país alcanzaron los 244 millones de euros, un nivel prácticamente similar al de igual período de 2025, cuando habían sumado 248 millones.
Aunque las cifras se mantienen estables en el corto plazo, la evolución de largo plazo muestra un crecimiento significativo. En los primeros nueve meses de 2002, las ventas agroindustriales europeas a la Argentina no alcanzaban los 40 millones de euros.
La composición de estos envíos es diferente de la canasta exportadora argentina. El principal rubro corresponde a vinos, bebidas y preparaciones alimenticias, con 94 millones de euros, equivalentes al 39% del total. Le siguen frutas, hortalizas y aceite de oliva, junto con cultivos extensivos y productos vegetales, ambos segmentos con 38 millones de euros.
Los productos de origen animal sumaron otros 30 millones, mientras que los bienes no comestibles alcanzaron los 25 millones y el rubro de café, té, cacao y especias registró 18,5 millones de euros.
Dentro de las ventas europeas predominan los alimentos elaborados y los insumos para la industria alimenticia. En el rubro de bebidas y preparaciones, por ejemplo, el vino representa una proporción menor, ya que tienen mayor participación las preparaciones alimenticias, la cerveza y las golosinas. También se destacan las galletitas, pastas y almidones dentro de los productos vegetales.
De esta manera, el intercambio agroindustrial mantiene un amplio saldo favorable para Argentina: por cada euro que el país importa desde la Unión Europea en este tipo de productos, exporta aproximadamente 18 euros.
Además, los productos agroindustriales representan menos del 4% del total de las exportaciones europeas hacia nuestro país, que están integradas mayoritariamente por maquinaria, productos químicos y otros bienes industriales.