Informe de la BCR

El intercambio agroindustrial con Europa alcanzó su tercer mayor registro desde 2002

Las compras europeas de productos agroindustriales argentinos alcanzaron los 4.353 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, un 9,2% más que en igual período del año pasado. La carne bovina y el girasol registraron importantes avances, mientras que la harina de soja perdió participación frente a Brasil. El intercambio se desarrolla en el marco del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la UE, vigente desde mayo.