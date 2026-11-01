Más opciones para los compradores

Autos 0 km: se patentaron casi 46.000 unidades en octubre y crece la oferta de modelos en Argentina

Aunque los registros estuvieron por debajo de los niveles de septiembre y de octubre de 2025, el mercado automotor se mantuvo por quinto mes consecutivo por encima de las 45.000 unidades. Las marcas asiáticas ya superan el 11% de participación y el sector apuesta a las promociones para cerrar el año.