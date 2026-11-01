El mercado automotor argentino registró 45.965 patentamientos durante octubre, en un mes que combinó una menor cantidad de operaciones respecto de períodos anteriores con una oferta cada vez más amplia de vehículos. De acuerdo con el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el volumen se ubicó un 8,4% por debajo de septiembre y un 12% menos que en octubre de 2025.
Autos 0 km: se patentaron casi 46.000 unidades en octubre y crece la oferta de modelos en Argentina
Aunque los registros estuvieron por debajo de los niveles de septiembre y de octubre de 2025, el mercado automotor se mantuvo por quinto mes consecutivo por encima de las 45.000 unidades. Las marcas asiáticas ya superan el 11% de participación y el sector apuesta a las promociones para cerrar el año.
Sin embargo, uno de los datos que destaca el sector es que, por quinto mes consecutivo, los patentamientos superaron las 45.000 unidades mensuales. Esa continuidad representa una señal de estabilidad en el nivel de actividad, luego de los primeros meses del año, cuando el mercado todavía buscaba recuperar ritmo.
Entre enero y octubre se registraron 481.852 vehículos 0 km. La cifra representa una diferencia del 12,8% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 552.758 unidades.
Más marcas y modelos amplían las alternativas
Uno de los movimientos que caracteriza al mercado es el crecimiento de la participación de las marcas asiáticas. Según señaló el presidente de ACARA, Sebastián Beato, estos fabricantes comenzaron el año con una presencia reducida y actualmente ya superan el 11% del mercado.
La llegada de nuevas marcas y modelos amplió las alternativas disponibles para quienes buscan un vehículo, en un escenario en el que también ganaron protagonismo las propuestas de precios y financiación.
Beato destacó que esa mayor variedad de opciones contribuye a sostener el nivel de actividad y consideró que el mercado atraviesa un proceso de recomposición. También remarcó que las oportunidades comerciales y las condiciones de financiación forman parte de los factores que impulsan las operaciones.
Toyota lideró los patentamientos y la Hilux volvió a quedar primera
En el ranking de marcas, Toyota encabezó octubre con 6.947 unidades patentadas. Volkswagen ocupó el segundo lugar, con 5.358, y Fiat completó el podio, con 5.039 vehículos.
Entre los modelos, la Toyota Hilux volvió a liderar las preferencias, con 2.820 unidades. La siguieron la Volkswagen Amarok, con 2.128, y la Ford Ranger, con 1.953. De esta manera, las tres primeras posiciones quedaron en manos de camionetas.
El listado de los diez modelos más patentados también incluyó al Fiat Cronos, la Ford Territory, el Toyota Yaris Cross, el Peugeot 208, el Toyota Corolla Cross, el Chevrolet Onix y el Volkswagen Tera.
Las promociones, una apuesta para los últimos meses del año
Con noviembre y diciembre por delante, las concesionarias esperan que las estrategias comerciales de las automotrices ayuden a dinamizar las operaciones. Históricamente, los dos últimos meses suelen tener menor movimiento, aunque las marcas suelen reforzar las bonificaciones y promociones para alcanzar sus objetivos anuales.
En ese sentido, Beato planteó la expectativa de que esas acciones permitan transitar el cierre de 2026 con crecimiento interanual y comenzar a proyectar un 2027 con mejores perspectivas.
Así, el balance de octubre deja dos aspectos en simultáneo: una disminución en los patentamientos frente a 2025 y una actividad que logró sostenerse por encima de las 45.000 unidades mensuales, en un mercado con más marcas, modelos y alternativas para los compradores.