Castagnani: “ExpoVenado fue un éxito y ya pensamos en los 90 años”

La presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani, analizó el resultado de la edición 2025 de ExpoVenado que culminó el domingo con una concurrencia que superó las 60.000 personas en cuatro jornadas. “El único día feo fue el sábado, con frío, pero siempre agradecidos de que no llueva y se pueda caminar y recorrer. Justo veníamos hablando con el equipo qué suerte que no nos tocó el clima lluvioso durante el fin de semana”, valoró.
Castagnani remarcó que el primer balance “es muy positivo”. Explicó que durante la recorrida por los stands recibieron devoluciones favorables: “Obviamente que hay puntos para mejorar, que ya tomamos nota, pero toda la gente muy contenta. Muchos nos decían que la usaban como vidriera para hacer negocios durante el año. Eso nos pone muy contentos porque sirve para generar un punto de encuentro”.
La dirigente resaltó que la Expo se convirtió en una verdadera exhibición del potencial regional: “No nos olvidemos que es toda la vidriera de lo que es Venado y la región. Nos encontramos con expositores de Córdoba y visitantes de distintas provincias. Eso muestra la dimensión que ha tomado”.
Entre los variados atractivos que tuvo ExpoVenado, la dirigente destacó: “Este año tuvimos un gran despliegue de caballos, con más de 200 caballos que llegaron de diferentes lugares del país. Hubo doma, pruebas camperas y actividades bien familiares. Eso genera un ambiente muy especial dentro de la muestra”, dijo.
A ello se sumaron propuestas culturales como la peña del sábado, que debutó con gran éxito: “Arrancamos tímidamente, pensábamos que era solo para visitantes que venían de otros lugares a quedarse y expositores, pero terminó siendo un ambiente re familiar, con jóvenes tocando folclore y mucho público. Nos sorprendió la repercusión y el año que viene vamos a redoblar la apuesta con dos noches”.
Pullaro y Scaglia recorriendo la muestra junto a Leonel Chiarella y Noelia Castagnani, entre otros dirigentes y funcionarios.
Presencia institucional
La presidenta también destacó el acompañamiento de autoridades políticas y del sector agropecuario: “El sábado nos visitaron el presidente de Carsfe, de CRA, el secretario de Agricultura de la provincia y el de la Nación, que no suelen salir al territorio y eligieron Venado. Eso es un orgullo y nos permitió hablarles de nuestras problemáticas, pero también mostrarles el potencial de la región”.
La jornada de cierre contó con la visita del gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y el de Producción Gustavo Puccini: “Es muy importante que recorran. Más allá de estar con la gente, a nivel gremial es un paso súper importante”.
La Sociedad Rural ya piensa en la próxima muestra, que marcará los 90 años de ExpoVenado. “No terminamos de hacer el análisis de esta que ya estamos pensando en la próxima. Ideas hay muchísimas y más teniendo en cuenta que son los 90 años, estamos reenchufados”, anticipó Castagnani.
Además, adelantó que antes de fin de año habrá más actividades: “Estamos cerrando dos o tres propuestas que creemos que van a venir muy bien para Venado. Una de ellas tiene que ver con el Día de la Mujer del Agro, el 15 de octubre, que veníamos postergando y ahora la vamos a concretar”.
