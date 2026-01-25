Con una inversión de $3.200 millones, avanza la obra del nuevo centro de salud en Arroyo Leyes
El ministerio dirigido por Lisandro Enrico informó que la construcción del nuevo edificio en Arroyo Leyes alcanzó el 70% de avance. La obra, reactivada por la gestión provincial, demanda más de $3.200 millones y busca ampliar la atención en la zona más poblada del distrito.
La estructura del nuevo Centro de Salud ya se observa en la esquina de las calles 48 y 43 de Arroyo Leyes
La estructura del nuevo Centro de Salud de Arroyo Leyes ya se distingue en la esquina de las calles 48 y 43. Según informó el ministro Lisandro Enrico, la obra alcanzó el 70% y entra en una etapa donde empiezan a verse los espacios que definirán el funcionamiento del efector.
El funcionario remarcó que el proyecto forma parte de una línea de inversión sostenida: “La decisión es seguir invirtiendo los impuestos de los santafesinos en obras”, afirmó. Y sostuvo que el avance responde a una administración “con eficiencia y control” para sostener obra pública.
Obra reactivada
Enrico recordó que la construcción debió reactivarse porque estaba paralizada al inicio de la actual gestión provincial. La inversión supera los 3.200 millones de pesos y apunta a resolver la demanda sanitaria de una localidad que creció en forma sostenida en los últimos años.
Lisandro Enrico informó que la obra alcanzó el 70% de avance. Crédito: Gobierno de Santa Fe
El edificio se levanta en el sector más poblado del distrito y no solo está pensado para los residentes permanentes. También proyecta mejorar la cobertura de quienes eligen Arroyo Leyes como destino turístico de cercanía, con mayor movimiento en fines de semana y temporada.
Hoy la localidad cuenta con dos centros: uno en Rincón Potrero, alejado del centro, y otro en la zona más poblada, conocida como Rincón Norte. Justamente allí, la capacidad quedó chica frente a la demanda y la necesidad de ampliar prestaciones empujó la planificación del nuevo edificio.
La empresa VFM SA, a cargo de la ejecución, trabaja actualmente en pintura interior, vereda pública, instalaciones eléctricas y de baja tensión, y colocación de artefactos eléctricos. En paralelo avanzan los cielorrasos, la fachada de piel de vidrio y la instalación de guardacamillas.
Qué servicios tendrá el nuevo efector
El nuevo Centro de Salud contará con farmacia, enfermería, consultorios y una sala de observación, entre otras prestaciones. El ingreso principal estará sobre calle 48 y el edificio tendrá una superficie cubierta de 605,72 m², más 136,22 m² semicubiertos.
El diseño contempla dos circulaciones diferenciadas: una pública, vinculada a la espera, y otra médica. También se prevé ingreso y egreso de ambulancias, rampa accesible, señalética, veredas reglamentarias, parquizado, cerco perimetral y un entubado para el sistema pluvial urbano del sector.
La obra incluye accesibilidad, circulación diferenciada y un esquema de ingreso y egreso para ambulancias.
Además, el proyecto incluye grupo electrógeno, termotanques y la iluminación de espacios exteriores del predio y alumbrado público. La provisión de agua será por perforación, con una torre para tanques y dos reservas: una superior de 5.000 litros y otra inferior de 1.600 litros.
Más obras en centros de salud de toda la provincia
Desde el Gobierno provincial señalaron que este proyecto se enmarca en un plan más amplio de construcción y refacción de efectores en distintas localidades santafesinas. La estrategia combina obras nuevas, remodelaciones y reconversiones para mejorar la atención en barrios y localidades.
En el departamento Rosario se ejecuta una intervención integral en cinco centros de salud: dos en Villa Gobernador Gálvez, uno en Villa Amelia y dos en Rosario. Además, en barrio Las Vegas de Santo Tomé se avanza con la reconstrucción de otro efector.
En paralelo, se mencionó la refacción ya inaugurada en Villa Ana y la remodelación finalizada en el centro de salud de barrio Malabrigo de Helvecia. En Reconquista, continúan los trabajos para renovar y refuncionalizar el efector de barrio La Loma.
Con el edificio tomando forma en Arroyo Leyes, la obra ya dejó de ser un anuncio y se convirtió en estructura visible. En un mapa donde la demanda crece y el acceso pesa, el 70% de avance marca algo más que una cifra: es una señal concreta de que el servicio público se agranda donde más se lo necesita.