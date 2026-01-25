Obras públicas

Con una inversión de $3.200 millones, avanza la obra del nuevo centro de salud en Arroyo Leyes

El ministerio dirigido por Lisandro Enrico informó que la construcción del nuevo edificio en Arroyo Leyes alcanzó el 70% de avance. La obra, reactivada por la gestión provincial, demanda más de $3.200 millones y busca ampliar la atención en la zona más poblada del distrito.