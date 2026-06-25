Departamento General Obligado

Malabrigo: convocan a una marcha comunitaria por la aparición de Rubén Solís

El hombre de 54 años, quien padece un retraso madurativo, falta de su hogar desde el pasado 14 de junio. Vecinos y familiares se movilizarán este viernes por la tarde frente a la sede municipal para pedir que no se detengan los rastrillajes.