Familiares, amigos y vecinos de Malabrigo convocaron a una marcha pacífica para este viernes 26 de junio con el objetivo de reclamar avances y respuestas en la búsqueda de Rubén Solís, de 54 años, cuyo paradero continúa siendo desconocido.
Malabrigo: convocan a una marcha comunitaria por la aparición de Rubén Solís
El hombre de 54 años, quien padece un retraso madurativo, falta de su hogar desde el pasado 14 de junio. Vecinos y familiares se movilizarán este viernes por la tarde frente a la sede municipal para pedir que no se detengan los rastrillajes.
La concentración está prevista para las 15:00 horas en la intersección de San Martín y Federico Sigel, frente al Concejo Municipal, la Municipalidad y la Policía.
Bajo el lema «Rubén Solís, te seguimos buscando», los organizadores invitan a toda la comunidad a participar de la movilización y a colaborar con cualquier dato que pueda ayudar a esclarecer la desaparición.
En la convocatoria se remarca que toda información aportada a la Policía de Investigaciones (PDI) o a cualquier autoridad será tratada con absoluta reserva y que incluso puede brindarse de manera anónima.
«Tu información es totalmente confidencial», destaca el mensaje difundido por los organizadores, quienes además señalan que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para encontrar a Rubén.
Los convocantes solicitan a los asistentes concurrir con pancartas, carteles, fotografías, silbatos y otros elementos para visibilizar el reclamo.
Con la consigna «Nadie en sus casas», la comunidad busca mantener vigente el pedido de búsqueda y acompañar a la familia de Rubén Solís en su reclamo de justicia y respuestas.
Canes, drones y policías
La Unidad Regional IX informa que continúan desarrollándose de manera ininterrumpida las tareas de búsqueda y localización de Rubén Antonio Solís, de 54 años de edad, domiciliado en la ciudad de Malabrigo, quien se encuentra ausente de su hogar desde el pasado 14 de junio.
Desde la denuncia radicada por sus familiares, personal policial de la Comisaría Sexta de la ciudad del norte provincoal, dependiente de la Unidad Regional IX, en coordinación con diversas dependencias policiales y organismos de apoyo, desplegó un importante operativo de búsqueda en sectores urbanos, suburbanos y rurales de la jurisdicción.
Día tras día, de las tareas participan efectivos de la Policía de Santa Fe, Policía de Investigaciones (PDI), Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, Guardia Provincial, Grupos de Operaciones Tácticas (G.O.T.), Bomberos Voluntarios de Malabrigo, Bomberos Regionales I y II, personal del Centro de Operaciones y Comunicaciones (COC), equipos K9 especializados con canes de búsqueda, drones y demás recursos logísticos afectados al operativo.
Sin rastros
Durante las jornadas de trabajo se realizaron patrullajes, rastrillajes pedestres, relevamiento y análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, entrevistas a vecinos y recorridas en distintos sectores considerados de interés para la investigación, incluyendo la zona del frigorífico FRIMA, el arroyo Guaycurú, sectores rurales, caminos vecinales, quintas, montes y áreas suburbanas de la ciudad.
Asimismo, se continúan desarrollando diligencias investigativas tendientes a reunir información que permita orientar las tareas de búsqueda que, tras casi dos semanas, fueron infructuosas.
Hasta el momento no se han obtenido resultados positivos respecto del paradero de Rubén Antonio Solís, manteniéndose activo el operativo y las tareas de localización bajo la coordinación de la Unidad Regional IX, precisaron fuentes policiales que solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pudiera resultar de utilidad para la investigación, se comunique de manera inmediata al 911 o a la dependencia policial más cercana.
Solís padece una discapacidad de retraso madurativo y se ausentó de su domicilio en horas de la siesta del domingo 14. Es de contextura delgada y mide 1,70 metro de altura. Al momento de ausentarse vestía una campera de gabardina de color verde oscuro con pantalón de jogging de color gris con franjas oscuras a los costados, llevando puesto en su cabeza un gorro de lana de color negro con rayas blancas y unas zapatillas de color negro. Portaba una radio tamaño chico y una botella plástica con agua. No posee redes sociales ni teléfono celular.