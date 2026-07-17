La intendenta de Vera, Paula Mitre, recibió a integrantes de la Comisión Directiva del Círculo Recreativo Vera, en el marco de una reunión en la que hizo entrega de un aporte económico destinado a respaldar la organización del Basketball Camp, una propuesta deportiva y formativa que se desarrollará los días 18 y 19 de julio.
El Basketball Camp se prepara para una nueva edición en Vera
La Municipalidad de Vera entregó un aporte económico al Círculo Recreativo Vera para colaborar con la organización del Basketball Camp, que se desarrollará los días 18 y 19 de julio bajo el lema "Por la Vida Jugando con el Corazón". Durante el encuentro, además, las autoridades municipales y dirigentes del club analizaron proyectos e iniciativas para seguir fortaleciendo el deporte como herramienta de inclusión y formación.
El evento, que llevará como consigna "Por la Vida Jugando con el Corazón", reunirá a niños, niñas y jóvenes de Vera y de localidades de la región en dos jornadas de capacitación, entrenamiento y recreación junto a profesionales del básquet, combinando la enseñanza deportiva con la promoción de valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y el respeto.
Un aporte para fortalecer una propuesta formativa
El acompañamiento económico del municipio busca contribuir a la realización de una iniciativa que, año tras año, se consolida como un espacio de formación para jóvenes deportistas.
Además de los entrenamientos específicos, el Basketball Camp propone actividades orientadas al crecimiento personal de los participantes, promoviendo hábitos saludables y generando un ámbito de integración a través del deporte.
Desde el gobierno local destacaron la importancia de apoyar este tipo de eventos por el impacto positivo que tienen tanto en la comunidad como en el desarrollo deportivo de niños y adolescentes.
El presente y los proyectos del Círculo Recreativo
Durante el encuentro, las autoridades municipales y los dirigentes del club también intercambiaron opiniones sobre la actualidad institucional del Círculo Recreativo Vera.
La reunión permitió analizar los desafíos que enfrenta la entidad y los proyectos que impulsa para continuar ampliando su oferta deportiva y consolidarse como un espacio de inclusión, contención y desarrollo para la comunidad.
El municipio reafirmó su voluntad de mantener un trabajo articulado con las instituciones locales, entendiendo que cumplen un rol fundamental en la formación de niños, jóvenes y familias.
El deporte como herramienta de inclusión
Al finalizar la reunión, la intendenta Paula Mitre destacó el compromiso que demuestra el Círculo Recreativo Vera con el desarrollo de actividades deportivas y educativas.
"Queremos agradecer al club por llevar adelante este tipo de iniciativas que promueven valores, hábitos saludables y espacios de encuentro para nuestros jóvenes", expresó la mandataria.
Del encuentro también participaron la subsecretaria de Asuntos Electorales, Juliana Caillat; el director de Deportes, Milton David; y los concejales Marcos Rubianes y Federico Moral, quienes acompañaron la entrega del aporte y ratificaron el respaldo institucional a las actividades que promueven el deporte y la participación comunitaria en Vera.