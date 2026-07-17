En el Círculo Recreativo

El Basketball Camp se prepara para una nueva edición en Vera

La Municipalidad de Vera entregó un aporte económico al Círculo Recreativo Vera para colaborar con la organización del Basketball Camp, que se desarrollará los días 18 y 19 de julio bajo el lema "Por la Vida Jugando con el Corazón". Durante el encuentro, además, las autoridades municipales y dirigentes del club analizaron proyectos e iniciativas para seguir fortaleciendo el deporte como herramienta de inclusión y formación.