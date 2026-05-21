Intendente de Vera

Paula Mitre habló tras el diagnóstico de cáncer de mama: "Siempre es mejor enterarse a tiempo"

La intendente de la ciudad cabecera departamental, fue diagnosticada con cáncer de mama y ya fue intervenida con éxito. “Siempre es mejor enterarse a tiempo”, afirmó, al pedir concientización y controles médicos.