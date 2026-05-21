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Paula Mitre habló tras el diagnóstico de cáncer de mama: "Siempre es mejor enterarse a tiempo"

La intendente de la ciudad cabecera departamental, fue diagnosticada con cáncer de mama y ya fue intervenida con éxito. “Siempre es mejor enterarse a tiempo”, afirmó, al pedir concientización y controles médicos.

La comunidad de Vera recibió con sorpresa y preocupación la noticia del diagnóstico de cáncer de mama de la intendente Paula MitreLa comunidad de Vera recibió con sorpresa y preocupación la noticia del diagnóstico de cáncer de mama de la intendente Paula Mitre
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La intendente de Vera fue intervenida quirúrgicamente con éxito y aseguró que continuará al frente de la gestión municipal mientras avanza con el tratamiento. Además, dejó un mensaje de concientización para las mujeres sobre la importancia de los controles preventivos.

La comunidad de Vera recibió con sorpresa y preocupación la noticia del diagnóstico de cáncer de mama de la intendente Paula Mitre, quien decidió comunicar personalmente la situación a través de un mensaje difundido en redes sociales.

Paula Mitre en gestiones ante la EPE para mejoras en VeraPaula Mitre intendente de Vera

Allí confirmó que deberá atravesar un tratamiento médico, aunque transmitió tranquilidad respecto de su estado de salud y de la continuidad de sus funciones al frente del municipio.

El pasado viernes, la Municipalidad de Vera informó oficialmente que la mandataria había sido diagnosticada luego de una serie de estudios médicos realizados en los últimos días.

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En el mismo comunicado se indicó que Mitre sería sometida a una cirugía menor programada para el miércoles 20 de mayo en la ciudad de Avellaneda, y que tanto la intervención como el tratamiento posterior no le impedirían continuar ejerciendo sus responsabilidades institucionales.

Pocas horas después del anuncio oficial, la propia intendente grabó un mensaje dirigido a los vecinos de la ciudad. “Hace unos pocos días me diagnosticaron cáncer de mama. Para tratarlo hay que realizar una intervención quirúrgica menor que ya está programada para este mismo miércoles”, expresó.

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Con tono sereno y optimista, Mitre aseguró que afronta este momento con fortaleza y acompañada por su entorno más cercano.

“Este es un desafío más que me toca afrontar y sé que va a estar todo bien. Tengo el acompañamiento de mi familia, de mis amistades y de profesionales de la salud de mi plena confianza. También sé que cuento con el afecto y el acompañamiento de todos ustedes”, manifestó.

“La salud es lo principal”

En su mensaje, la intendente aprovechó la ocasión para concientizar sobre la importancia de la prevención y los controles médicos periódicos, especialmente en relación con el cáncer de mama.

“Nuestra salud es lo principal. Háganse los chequeos ginecológicos anuales, incluido el autoexamen de mamas, porque siempre es mejor enterarse a tiempo, en estadios tempranos, como ocurrió en mi caso”, remarcó.

Paula Mitre y un nuevo paradigma para Vera con eje en la producción“Este es un desafío más que me toca afrontar y sé que va a estar todo bien”, manifestó.

La mandataria destacó que la detección precoz fue clave para abordar el cuadro de manera rápida y con buenas perspectivas, y buscó transformar una situación personal compleja en un mensaje de concientización para toda la comunidad.

Recuperación favorable

Este jueves, la Municipalidad de Vera emitió un nuevo parte oficial en el que confirmó que Paula Mitre recibió el alta médica luego de haber sido intervenida quirúrgicamente con éxito en la jornada anterior.

Según se informó, la cirugía se desarrolló favorablemente y la intendente continuará ahora con los tratamientos correspondientes, mientras retoma gradualmente sus actividades habituales.

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Antes de finalizar su mensaje a los vecinos, Mitre dejó una definición que buscó llevar tranquilidad respecto de la continuidad de la gestión local: “Tengo toda la fuerza del mundo para ocuparme de este tema como corresponde, sin descuidar jamás a Vera, porque conmigo hay un equipo de trabajo responsable que está siempre a disposición de ustedes”.

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