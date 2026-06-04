En la mañana de este jueves, efectivos policiales detuvieron al jefe de calle de la Delegación Reconquista de la Policía de Investigaciones (PDI). Tras allanar su domicilio, una comisión de la fuerza de seguridad esposó a A. S. que fue alojado en un calabozo de la dependencia regional de la Policía Federal ubicado en la Centro Cívico de Reconquista.
Detuvieron al jefe de calle de la PDI Reconquista y crece el escándalo por la filtración de allanamientos
El oficial A. S. fue aprehendido tras un allanamiento en su domicilio. Está sospechado de haber participado en supuestas delaciones de pesquisas por microtráfico. El sábado había sido puesta tras las rejas otra numeraria de la fuerza.
La detención se produjo en el marco de la investigación por supuestas filtraciones de datos sobre 18 allanamientos por microtráfico en Avellaneda, que ya tiene tras las rejas a la oficial E. O.
Fuentes del caso revelaron que los investigadores habrían hallado nuevas evidencias que derivaron en la aprehensión de A. S. La otra detenida en la causa, la oficial de esa repartición investigativa E. O., había dado a luz recientemente y no estaba prestando servicios al momento de las pesquisas.
De todas maneras, desde el MPA dejaron trascender que existirían pruebas para incriminarla en una audiencia imputativa que se realizaría el viernes.
Dos policías fallecidos
En la tarde del sábado pasado, el fiscal Galleano había ordenado la detención de la oficial de la Delegación Reconquista de la Policía de Investigaciones (PDI) identificada como E. O., en el marco de una investigación por la presunta filtración de información vinculada al operativo de 18 allanamientos -en lo que se solo se secuestraron 60 gramos de cocaína y 16,4 gramos de marihuana - realizados el viernes 29 de mayo en la ciudad de Avellaneda, en una causa por microtráfico.
Los allanamientos que supuestamente filtró la numeraria policial eran exactamente a los que se dirigían los numerarios de la división investigativa de San Cristóbal que fallecieron trágicamente en el accidente sobre la Ruta Nacional 98 al oeste de Vera.
Dolor en la fuerza
En la madrugada de ese día perdieron la vida -tras chocar con el auto en el que viajaban contra un camión detenido sobre la calzada- la subcomisario Milena Martunuzzi y el subcomisario Adrian Mansilla, del área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Cristóbal.
En tanto, efectivo policial Gastón Carruega, que permanecía internado en Reconquista con lesiones de consideración producto del impacto sufrido sobre la Ruta 98, fue derivado al Hospital “José María Cullen” de la capital provincial, con un cuadro de traumatismos, contusión pulmonar y múltiples fracturas.