Reconquista

A 25 años del triple crimen de El Biguazal, comenzó un nuevo juicio a Carlos Cano

La Fiscalía sostuvo que cuenta con pruebas "graves, serias y concordantes" y pidió prisión perpetua. La defensa denunció irregularidades en la investigación para reclamar la absolución. Un cuarto de siglo después, aun no está claro quién mato a los tres pescadores.