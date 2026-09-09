Fallo de la Corte

Anulan la absolución a una pareja acusada de prostituir a su hija discapacitada

El máximo tribunal santafesino hizo lugar a un recurso presentado por Fiscalía de Reconquista. Amonestó a los jueces inferiores por falta de perspectiva de género. Y ordenó dictar un nuevo fallo. Bozales, sogas, geles y arbitrariedad.