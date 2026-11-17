Todo comenzó con una denuncia recibida en la Central de Emergencias 911, que alertó que desde un automóvil Chevrolet Corsa se estaría comercializando estupefacientes en inmediaciones de calles Corrientes y Rivadavia de Vera.
Vera: cayeron dos personas acusadas de vender cocaína en un auto
Un llamado al 911 alertó sobre una maniobra de venta de drogas en la ciudad de Vera. La policía secuestró dosis de cocaína y dinero en efectivo en el lugar.
Cerca de las 04:24 hs. del sábado, personal de la Unidad Regional XIX fue comisionado al lugar. Al no localizar el vehículo en la esquina señalada, inició un patrullaje por calle Corrientes hacia el oeste y lo encontró a la altura del 645.
El auto era conducido por un joven de 19 años, e iba como acompañante una mujer de 40 años, ambos serían de Malabrigo.
Al descender del rodado, el conductor un envoltorio de nylon negro que contenía una sustancia blanquecina. La prueba orientativa con reactivo Scott, realizada por la División Microtráfico de PDI, dio resultado positivo para cocaína, con un peso aproximado de 3,5 gramos.
En la requisa del auto se secuestró un cuchillo, sin hallarse otras sustancias. En la requisa personal de la mujer se encontró una cartera con dinero en efectivo distribuido en numerosos billetes de baja denominación, totalizando $111.300.
También se secuestraron el automóvil, teléfonos celulares y demás elementos de interés.
Ambos fueron aprehendidos cerca de las 04:45 hs. y luego la Fiscalía, a cargo del Dr. Sebastián Galleano, convirtió la aprehensión en detención formal, por el delito de comercialización de estupefacientes.
Según la orden fiscal, la hipótesis es que ambos se encontraban desarrollando una actividad de comercialización minorista desde el auto, con una posible distribución de funciones: el conductor descartó la cocaína y la acompañante llevaba el dinero.
Además, se destaca que Velazco ya se encuentra formalmente acusada en otra causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y abuso de armas, por hechos en Malabrigo, donde la Fiscalía solicitó 6 años de prisión efectiva. En esa causa se encuentra en libertad bajo medidas alternativas desde marzo de 2026, y en junio se realizó la audiencia preliminar.
Se espera que sean imputados formalmente en estos días.