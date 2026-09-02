La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia, Victoria Tejeda presidió el acto oficial de entrega de escrituras correspondientes a la Ley Pierri y la firma de convenios del Programa Alentar, que busca fortalecer a instituciones deportivas de la región.
Victoria Tejeda encabezó en Avellaneda la entrega de escrituras y aportes del Programa Alentar
Se vieron beneficiadas familias que debieron esperar décadas para contar los títulos dominiales. La funcionaria reivindicó el trabajo colectivo frente a un contexto marcado, según señaló, por discursos individualistas.
Los títulos dominiales fueron otorgados a familias -en la mayoría de los casos debieron esperar décadas para acceder al reconociniento de propiedad- en el Auditorio del Centro Cultural Municipal, con la presencia del intendente Gonzalo Braidot; del senador provincial Orfilio “Chacho” Marcón; y de los diputados provinciales Dionisio Scarpin y María del Rosario Mancini.
En su discurso, el jefe de gobierno local manifestó: “Hay familias que esperaron 20, 30 y hasta 40 años para tener la escritura de su casa. Hoy celebramos con ellas este momento tan importante, que representa la seguridad y tranquilidad de tener formalmente la propiedad de su hogar”.
«Juntos es mucho más fácil”
La ministra de Desarrollo Social de Santa Fe, Victoria Tejeda, destacó la importancia de las políticas públicas y del trabajo conjunto entre Provincia, municipios, instituciones y vecinos, durante una actividad en la que familias que esperaron durante décadas pudieron avanzar con la regularización de sus viviendas. “Hay vecinos que esperaron 37, 34 o 36 años. Miren si tuvieron paciencia y lo importante que es tener políticas públicas”, expresó.
Tejeda explicó que el programa provincial es gratuito y permite que las familias obtengan finalmente la escritura de las propiedades que construyeron y mejoraron durante años. “A partir de hoy van a poder descansar más tranquilos porque van a tener el DNI de su propiedad”, graficó la funcionaria, quien también agradeció el trabajo de los equipos locales encargados de reunir la documentación necesaria.
Durante su intervención, la ministra también puso el foco en el acompañamiento a cuatro clubes, resaltando el rol social que cumplen estas instituciones en cada comunidad. Señaló que dirigentes y colaboradores dedican tiempo personal y familiar para sostenerlas y brindar espacios de contención a niños, niñas y adolescentes, promoviendo el deporte, el trabajo en equipo y alternativas que permitan mantener a los jóvenes alejados de las drogas.
En ese sentido, Tejeda valoró que el programa destinado a los clubes haya surgido de una ley provincial, agradeciendo al senador y a los diputados que acompañaron su aprobación. Remarcó que esto permitirá darle continuidad más allá de los gobiernos de turno y sostuvo que existe una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de invertir y fortalecer a las instituciones deportivas.
Finalmente, la ministra reivindicó el trabajo colectivo frente a un contexto marcado, según señaló, por discursos individualistas. “Esta es la demostración de que si lo hacemos juntos es mucho más fácil”, afirmó Tejeda, quien destacó la articulación entre legisladores, gobiernos locales, trabajadores, instituciones y vecinos para concretar políticas que impacten directamente en las comunidades.
En total, se entregaron 14 escrituras: 12 correspondientes a familias de Avellaneda, una de Reconquista y otra de La Sarita.
Para clubes
En la oportunidad, se firmaron cuatro convenios del Programa Alentar para la ejecución de obras y adquisición de equipamiento para clubes de distintas localidades.
En Avellaneda, el Club Barrio Norte recibirá $ 20 millones para la construcción del techo de su SUM, mientras que el Club Social y Deportivo Defensores de La Costa contará con $ 22,5 millones para la compra de un proyector profesional y la construcción de una columna metálica.
También fueron beneficiados el Club Ex-Alumnos de San Antonio de Obligado y Newell’s Old Boys Fútbol Club, de El Arazá.
Asimismo, en el paraje El Timbó se entregará el plano de mensura realizado a través del Programa Brigadier, dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.