Santa Fe

La Verónica Suardi de a poco retoma la actividad: "No se convocó a toda la planta, pero es una buena noticia"

La empresa Copalac comenzó a trabajar a fasón en las instalaciones con una primera producción de leche en polvo. Desde el sindicato remarcaron que la medida es provisoria y reclamaron respuestas de los propietarios de la firma láctea.