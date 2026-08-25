La planta de Verónica en Suardi comenzó a recuperar actividad después de varios meses de paralización, luego del acuerdo alcanzado con la empresa Copalac, que inició tareas productivas en las instalaciones mediante un esquema de trabajo a fasón.
La Verónica Suardi de a poco retoma la actividad: "No se convocó a toda la planta, pero es una buena noticia"
La empresa Copalac comenzó a trabajar a fasón en las instalaciones con una primera producción de leche en polvo. Desde el sindicato remarcaron que la medida es provisoria y reclamaron respuestas de los propietarios de la firma láctea.
La reactivación representa una señal positiva para los empleados afectados por la crisis de la empresa láctea, aunque desde la organización sindical aclararon que todavía no significa una solución definitiva. La prioridad ahora es ampliar progresivamente la producción y lograr la reincorporación de más trabajadores.
“De a poco se está volviendo a poner en marcha la planta de Suardi. Es una actividad parcial, no es una actividad que convoca a la totalidad de los trabajadores, pero es una buena noticia teniendo en cuenta la situación”, explicó Alejandro, representante gremial.
Una primera prueba con 50 mil litros de leche
La planta de Suardi cuenta con aproximadamente 82 trabajadores, aunque en esta primera etapa la cantidad de empleados convocados es menor. El primer paso fue una prueba operativa en el sector de leche en polvo, con el objetivo de verificar el funcionamiento de las instalaciones.
“Este fin de semana se llevó adelante la primera actividad con unos 50.000 litros de leche. Fueron turnos de cuatro horas para poner a punto o probar la planta”, detalló el dirigente.
A partir de esta semana, la intención es aumentar el ingreso de materia prima y, con ello, ampliar la cantidad de trabajadores que puedan regresar a sus puestos.
“Ya esta semana se estaría ingresando más materia prima para ir incrementando la producción y, en consecuencia, también poder incrementar la cantidad de trabajadores que vayan ingresando a la planta”, señaló.
Además, existe la posibilidad de sumar en los próximos meses la elaboración de quesos, una alternativa que permitiría extender la actividad industrial.
“Copalac está trabajando por el momento con la planta de leche en polvo y creo que más pronto que tarde se va a poner también en marcha la planta quesera”, indicó Alejandro.
De todos modos, el gremio mantiene cautela para no generar expectativas que luego no puedan cumplirse.
“No queremos crear falsas expectativas ni generar esperanzas fundadas en los trabajadores. Nosotros hacemos gestiones y cuando se concretan y el objetivo está cumplido, lo damos a conocer”, explicó.
Una crisis que afecta a más de 400 trabajadores
La situación de Verónica golpea a empleados de distintas plantas y centros de distribución. Según detalló el representante sindical, el impacto alcanza a alrededor de 430 trabajadores dentro del convenio colectivo, además de otros empleados fuera de convenio.
El conflicto se profundizó por la falta de pago de salarios durante varios meses, una situación que dejó a numerosas familias sin ingresos.
“Estos trabajadores hacen desde diciembre del 2025 que no cobran sus salarios. La empresa Verónica adeuda la segunda cuota del aguinaldo del año pasado, la primera cuota de este año y todos los sueldos de 2026”, afirmó Alejandro.
En ese sentido, remarcó la complejidad humana que atraviesan los empleados y sus familias.
“Cualquier manifestación que nosotros podamos hacer desde la organización sindical y después no se cumpla puede ser negativa para el estado de ánimo de los trabajadores”, sostuvo.
Reclamos a la familia Espiñeira y empresas interesadas
Uno de los principales reclamos de los trabajadores continúa siendo que los propietarios de Verónica, la familia Espiñeira, brinden explicaciones sobre el futuro de la compañía.
“La demanda de los trabajadores es que los Espiñeira den la cara, sea Alejandro Espiñeira o quien fuera. Eso no sucedió en los últimos tiempos”, expresó el dirigente.
Según explicó, los contactos mantenidos fueron principalmente a través de representantes legales, mientras avanzan también reclamos en el ámbito judicial.
“Han desaparecido totalmente. Se los está intimando por las vías correspondientes, tanto en la Justicia laboral como también con denuncias penales. Tienen que dar explicaciones de qué es lo que hicieron con el dinero de los trabajadores”, manifestó.
Por otra parte, confirmó que existen empresas interesadas en hacerse cargo de la firma, aunque todavía no hubo acuerdos.
“Hubo empresas y hay empresas interesadas. Copalac es una empresa que está interesada en Verónica y por el momento está trabajando a fasón porque es lo que se ha podido lograr”, explicó.
Sin embargo, aclaró que la negociación depende de los actuales dueños.
“Quienes tienen que cerrar los negocios y poner las condiciones son los dueños, y nunca han logrado ponerse de acuerdo con aquellos que están interesados en las plantas”, afirmó.
Copalac asumirá salarios y cargas sociales desde ahora
Desde el gremio destacaron que la llegada de Copalac permite recuperar una parte de la actividad y genera expectativas porque la firma cuenta con productores lecheros vinculados.
“Copalac tiene asiento en Morteros y tiene socios que son productores lecheros. Entiendo que algunos de esos productores entregaban a Verónica en su momento, y por eso somos optimistas respecto al funcionamiento y al futuro de esta planta”, señaló Alejandro.
Además, explicó que la nueva empresa comenzará a hacerse cargo de los trabajadores vinculados a la actividad actual.
“Copalac se hace cargo de los trabajadores en lo que tiene que ver con los pagos de salarios y las cargas sociales a partir de este momento. Todo lo que Verónica viene debiendo a los trabajadores, a la organización sindical, a la mutual y a la obra social sigue su curso normal”, aclaró.
Mientras continúan las gestiones para encontrar una salida definitiva, desde el gremio valoraron el acompañamiento recibido por autoridades provinciales y locales.
“No solamente es la familia del trabajador de Verónica, sino que en Suardi, en Lehmann, en Clason y en cada comunidad hay un circuito económico afectado. Es importante que todos se involucren”, sostuvo.