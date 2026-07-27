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Se prohibieron todos los productos de la marca Clean Lab: qué hacer si tenés alguno en casa

La medida incluye limpiadores, insecticidas, desinfectantes, aromatizantes y productos para el acabado de superficies, entre otros. La decisión se tomó porque no cuentan con registros que permitan acreditar su elaboración y fiscalización de acuerdo con la normativa vigente.