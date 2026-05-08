“Uno a veces miente”

Tras blanquear su separación de Martín Lamela, Adabel Guerrero habló de los rumores de infidelidad

A partir de versiones de crisis, supuestos engaños y un tercero en discordia, en las últimas horas, la bailarina habló por primera vez y confirmó el final de su relación de 17 años con el empresario y dio detalles de cómo es su presente sentimental.