A la salida de una de sus funciones en Sex y tras ser consultada por LAM sobre su presente personal, Adabel Guerrero decidió hablar públicamente luego de quedar en el centro de los rumores por su separación de Martín Lamela, con quien compartió 17 años de relación y tiene una hija en común.
Tras blanquear su separación de Martín Lamela, Adabel Guerrero habló de los rumores de infidelidad
A partir de versiones de crisis, supuestos engaños y un tercero en discordia, en las últimas horas, la bailarina habló por primera vez y confirmó el final de su relación de 17 años con el empresario y dio detalles de cómo es su presente sentimental.
La noticia tomó fuerza en las últimas semanas, primero a partir de versiones de crisis, supuestas infidelidades y la aparición de un tercero en discordia. Finalmente, fue el propio Lamela quien confirmó la separación a través de un comunicado en redes sociales. Allí aseguró que, en los últimos meses, Adabel había tomado decisiones que él no compartía y que, según sus palabras, rompieron la confianza de la pareja.
Hasta ese momento, Guerrero había evitado confirmar la crisis. Incluso, semanas atrás había negado la separación y había atribuido los rumores a comentarios sacados de contexto. Sin embargo, ahora explicó que esa postura respondió a un acuerdo familiar.
Una decisión pensada
“Hace mucho tiempo que venía masticando la separación, sabía que iba a ser un tema y por eso lo pateaba. A veces las cosas llegan en el momento que tienen que llegar, y es este”, reconoció la artista, dejando en claro que la decisión no fue repentina.
En su primera aparición pública tras la confirmación de la ruptura, Adabel buscó preservar la intimidad de su familia y, especialmente, cuidar a su hija Lola. La actriz admitió que en su momento no dijo la verdad porque todavía no habían hablado del tema con la niña ni en el colegio.
“Desmentí que estábamos separados porque era un acuerdo que tuvimos entre nosotros. Martín me pidió que no digamos nada, porque estábamos separados de palabra e incluso todavía vivimos juntos”, explicó la bailarina.
"Vivimos juntos todavía”
La convivencia, pese al final del vínculo amoroso, continúa siendo parte de la rutina familiar. “Sí, vivimos juntos todavía”, confirmó Guerrero. Además, remarcó que mantiene una buena relación con Lamela y que ambos tienen claro quiénes son, más allá de lo que se diga públicamente.
Consultada por los rumores que la vinculan con Rodrigo Alenaz, empresario ligado al mundo del automovilismo, Adabel fue cautelosa y negó estar en pareja. “No, no estoy en pareja con nadie, estoy bien. Me hice muy buenos amigos en estos tiempos. Tengo, gracias a Dios, muy linda gente que se me acerca”, afirmó.
La artista también se refirió al peso de la exposición mediática y al modo en que las versiones afectan a terceros. “Me hacen quedar mal, incomodan a otras personas, eso no me gusta”, sostuvo. De todos modos, reconoció que entiende las reglas del ambiente: “Es parte del juego. Desde que me hice conocida en los medios sé que se juega así. Si me preguntás si me gusta, no, pero me la tengo que bancar”.