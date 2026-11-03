Emotivo momento

Ángela Torres y su hermana Amelia cantaron juntas y sorprendieron al público de Mar del Plata

La participación de la joven sorprendió a sus seguidores y convirtió una de las últimas fechas de la gira que realiza la cantante por el país para presentar *No me olvides* en una noche muy especal para sus fanáticos. Las hijas de Gloria Carrá y Luciano Cáceres protagonizaron un momento único que fue acompañado por los presentes.