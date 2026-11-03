Ángela Torres protagonizó un momento especial durante su recital en Mar del Plata, cuando invitó a su hermana menor, Amelia Cáceres, a subir al escenario para cantar juntas. La participación de la joven sorprendió al público y convirtió una de las últimas fechas de la gira en un encuentro cargado de emoción familiar.
Ángela Torres y su hermana Amelia cantaron juntas y sorprendieron al público de Mar del Plata
La participación de la joven sorprendió a sus seguidores y convirtió una de las últimas fechas de la gira que realiza la cantante por el país para presentar *No me olvides* en una noche muy especal para sus fanáticos. Las hijas de Gloria Carrá y Luciano Cáceres protagonizaron un momento único que fue acompañado por los presentes.
El show fue el anteúltimo del recorrido musical que Ángela realizó por distintas ciudades del país para presentar *No me olvides*, su primer álbum de estudio. En medio del espectáculo, la cantante decidió compartir el escenario con Amelia, hija de Gloria Carrá y Luciano Cáceres, con quien protagonizó una interpretación que recibió el acompañamiento de los presentes.
Una sorpresa especial
La aparición de su hermana le dio un significado particular a la presentación. Aunque Ángela ya había recorrido diferentes escenarios con las canciones de su disco, esta vez sumó a una integrante de su familia a una de las actuaciones más importantes del tramo final del tour.
Amelia también está vinculada al mundo artístico y desarrolla su formación en distintas disciplinas. Entre sus intereses se encuentran el canto, la danza y la comedia musical, áreas en las que comenzó a dar sus primeros pasos. La invitación de Ángela representó una nueva experiencia sobre el escenario y una oportunidad para compartir su vocación con el público.
La participación no estuvo relacionada con el anuncio de un proyecto musical conjunto, sino que fue una aparición especial dentro del recital. Sin embargo, el momento se destacó por el vínculo entre las hermanas y por la posibilidad de verlas juntas en una presentación en vivo.
Ángela Torres afianza su camino en la música
Por su parte, Ángela atraviesa una etapa importante de su carrera como solista. Con el lanzamiento de *No me olvides*, consolidó un repertorio propio y emprendió una gira que incluyó presentaciones en teatros y festivales de diferentes puntos de la Argentina.
El álbum había tenido su presentación en el Teatro Margarita Xirgu de Buenos Aires, en octubre de 2025. En aquella oportunidad, la artista interpretó canciones como "Oops!", "No me olvides", "Favorita", "Placard", "Luz roja", "Mal", "Demasiado", "Vértigo" y "Superhéroe".
Con una propuesta que combina temas enérgicos y baladas sobre el amor, los recuerdos y los conflictos personales, Torres continúa afianzando su camino musical. En Mar del Plata, además de repasar sus canciones, sumó un momento familiar que tuvo como protagonista a su hermana y que seguramente quedará entre los recuerdos más especiales de la gira.