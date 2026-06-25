10 años de soltería

Angelina Jolie afirmó que desde que se divorció con Brad Pitt no salió con nadie más

A casi una década de su mediática y conflictiva separación de Brad Pitt, la ganadora del Óscar confesó los profundos motivos que la mantuvieron alejada del plano sentimental y cómo priorizó el bienestar de sus seis hijos en un largo proceso de reconstrucción personal.