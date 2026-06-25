La estrella de Hollywood, de 51 años, se sinceró de manera inédita respecto a su vida privada tras el quiebre de una de las parejas más icónicas de la industria cinematográfica ("Brangelina"). Angelina Jolie admitió que, desde que inició el complejo trámite de divorcio en el año 2016, tomó la firme decisión de no involucrarse sentimentalmente con ninguna persona, volcando la totalidad de su energía y tiempo en el cuidado de su hogar y en su rol como madre.
Angelina Jolie afirmó que desde que se divorció con Brad Pitt no salió con nadie más
A casi una década de su mediática y conflictiva separación de Brad Pitt, la ganadora del Óscar confesó los profundos motivos que la mantuvieron alejada del plano sentimental y cómo priorizó el bienestar de sus seis hijos en un largo proceso de reconstrucción personal.
Durante la entrevista, Jolie dejó en claro que la contención de sus hijos (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne) fue la prioridad absoluta que postergó cualquier intento de rehacer su vida amorosa: "Creo que, en cierto sentido, me están devolviendo a mi antiguo yo. Creo que hoy en día quieren que no sea solo 'mamá”. Hay un espacio diferente para que pueda volver a ser esa mujer, y no solo una madre".
La actriz describió este periodo de casi una década como un proceso de sanación colectiva y resguardo familiar, donde consideró indispensable brindar estabilidad emocional a los suyos antes de abrir nuevamente la puerta al amor.
El peso de una separación compleja
El quiebre entre Jolie y Brad Pitt no solo significó el fin de un romance de trece años, sino también el comienzo de una batalla legal de gran exposición pública que impactó de forma directa en la salud y la rutina de la artista. "Las cosas se habían vuelto muy complicadas", rememoró la cineasta al evaluar el desgaste de aquellos años de disputa judicial y mediática.
Cabe destacar que en 2013, Angelina Jolie se sometió a una doble mastectomía preventiva tras descubrir que era portadora de la mutación genética BRCA1. Una decisión que maduró también a la luz de la historia de su madre, Marcheline Bertrand, fallecida en 2007 a causa de un cáncer de mama y de ovarios. Según la actriz,"nadie habría podido escribirlo sin haberlo vivido. Son detalles muy sutiles, pero extremadamente reales".
Frente a este escenario, la protagonista de Maléfica detalló cómo aprendió a gestionar el dolor en la intimidad para preservar la tranquilidad de sus hijos, asumiendo con total dedicación las tareas cotidianas del hogar y manteniéndose firme como el pilar fundamental de la casa.
La reconstrucción desde la madurez
“Para ser sincera, no salgo con nadie desde que me divorcié hace diez años. Acabo convenciéndome de que esa parte de mí ya no es lo más importante en mi vida, si me centro en mis hijos y en mi familia”, dijo la actriz.
La confesión de Angelina Jolie expone la faceta más humana y resiliente de una de las máximas figuras globales del espectáculo. Su prolongada soltería, lejos de ser un estigma, se consolida como una elección consciente guiada por la maternidad y la búsqueda de paz interior.
Tras una década enfocada en la reconstrucción familiar, las declaraciones de la actriz demuestran que el camino hacia el bienestar personal muchas veces exige una pausa profunda frente a las exigencias del entorno.