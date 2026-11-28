El fiscal Cosme Iribarren pidió que el cantante de RKT Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, sea llevado a juicio por una causa en la que está acusado de portación ilegal de armas de guerra.
Callejero Fino quedó a un paso del juicio por portación ilegal mientras cumple prisión domiciliaria
El fiscal Cosme Iribarren presentó el requerimiento ante la jueza Mariana Schemberger. El músico permanece en su casa desde octubre, a la espera de una resolución.
El requerimiento fue presentado esta semana ante la jueza de Garantías Mariana Schemberger, quien todavía no se pronunció sobre el planteo.
Mientras tanto, el músico permanece bajo arresto domiciliario desde principios de octubre, a la espera de que se defina la fecha de inicio del juicio oral y público.
Por otro lado, su primo Steven Joel Rocca, de 27 años y oriundo de Presidente Derqui, recuperó la libertad en septiembre y posteriormente fue sobreseído por falta de mérito.
Cómo fue la detención
El episodio que dio origen a la investigación ocurrió cuando Alvarenga circulaba junto a Rocca en una camioneta Volkswagen Amarok que no tenía patente.
Ambos fueron interceptados durante un control vehicular realizado por la Patrulla Municipal de Tigre, en el marco de un recorrido preventivo por la intersección de la calle Italia y la Ruta 27, en Villa La Ñata.
Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre 40 con la numeración limada.
En una instancia posterior, el cantante se presentó ante la Justicia y negó ser el propietario del arma.
La pena prevista por el delito
La portación ilegal de armas de guerra contempla una pena mínima de tres años y seis meses de prisión, por lo que se trata de un delito que no es excarcelable.
Alvarenga también cuenta con un antecedente penal: cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por un robo.
En aquella oportunidad, permaneció cinco meses alojado en un establecimiento penitenciario y luego continuó cumpliendo la condena bajo arresto domiciliario.
La defensa tras las críticas
En paralelo a su situación judicial, el artista quedó en el centro de una polémica en redes sociales luego de aparecer en un video musical filmado en su vivienda, en el que participaron más de 100 personas, entre ellas la cantante La Joaqui.
La grabación generó cuestionamientos por la cantidad de personas presentes, teniendo en cuenta que el músico cumple arresto domiciliario.
Ante las críticas, su abogado defensor, Diego Storto, salió a respaldarlo y aseguró que el cantante estaba trabajando.
"Está haciendo música. No hizo nada que no esté bien, al contrario, está trabajando", afirmó el letrado.
Además, negó que durante la filmación hubiera alcohol o armas y remarcó que su defendido tiene restricciones que debe respetar: "No puede consumir ni cometer delitos", sostuvo.