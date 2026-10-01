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"Claramente que no"

Cami Homs habló sobre la boda de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: qué dijo sobre la invitación

La modelo habló sobre la boda de su expareja con la cantante pop. Si bien dijo estar informada y priorizar a sus hijos, descartó asistir a la gran fiesta.

Las declaraciones de la influencer reafirman que, si bien el canal de comunicación parental se mantiene en un marco de normalidad, la distancia con los eventos sociales de su expareja es absoluta.Las declaraciones de la influencer reafirman que, si bien el canal de comunicación parental se mantiene en un marco de normalidad, la distancia con los eventos sociales de su expareja es absoluta.
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En medio de los preparativos y las repercusiones mediáticas que genera el próximo casamiento entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, Camila Homs decidió dar su testimonio públicamente. Consultada por un móvil del programa LAM (América TV), la influencer y madre de los dos hijos mayores del futbolista aclaró cómo toma la noticia del evento y fue tajante al descartar cualquier posibilidad de formar parte de los festejos.

La posibilidad despertó una fuerte repercusión entre sus seguidores y en los medios dedicados al espectáculo.En medio de los preparativos y las repercusiones mediáticas que genera el próximo casamiento entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, Camila Homs decidió dar su testimonio públicamente.

Cami Homs dejó en claro su postura ante el casamiento de De Paul

Ante la consulta directa del cronista sobre si conocía la noticia del casamiento del padre de sus hijos con la artista pop, Camila Homs respondió de forma breve y categórica: "Sí, claro sabía. Nada, todo bien". De este modo, la modelo confirmó que estaba informada del paso que dará su expareja, aunque prefirió mantener una postura distante y sin dar mayores precisiones sobre la intimidad familiar.

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Al ser indagada sobre si sus hijos, Francesca y Bautista, le habían comentado algo al respecto, la empresaria remarcó que no recibió detalles por parte de los pequeños y fijó cuál es su postura principal ante la situación. "Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir. No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos", expresó.

La respuesta contundente sobre la presencia en la fiesta

El punto más candente de la entrevista llegó cuando le preguntaron si había recibido una tarjeta de invitación para acudir a la celebración. La modelo no dudó en su contestación: "No, no, no. Claramente que no", afirmó.

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Ante el comentario del periodista sobre si cabía la posibilidad de un gesto de cordialidad por la relación de padres que comparten, Homs volvió a cerrar de manera definitiva esa puerta. "Está todo bien, pero no, claramente que no", ratificó. Finalmente, cuando le preguntaron qué haría en el hipotético caso de que el convite llegara a sus manos, la influencer eligió la ironía para dar por concluido el tema: "Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual".

Cami Homs junto a José SosaActualmente, Camila Homs se encuentra en pareja con el futbolista José Sosa, con quien recientemente tuvo a su hija Aitana.

El contexto del vínculo y los antecedentes judiciales

Actualmente, Camila Homs se encuentra en pareja con el futbolista José Sosa, con quien recientemente tuvo a su hija Aitana. La firme respuesta de la modelo refleja una etapa de mayor serenidad tras los momentos de alta exposición pública e intensidad mediática que siguieron a la separación del jugador de la Selección Argentina a fines de 2021.

Cabe recordar que la ruptura entre Homs y De Paul derivó en disputas públicas por la organización familiar y en cruces legales hacia fines de 2022, cuando el mediocampista inició una causa judicial por presuntas amenazas y hostigamiento. No obstante, en septiembre de 2023 la Justicia archivó dicho expediente, lo que permitió que las partes bajaran el perfil y concentraran su diálogo exclusivamente en la crianza de sus hijos.

Las declaraciones de la influencer reafirman que, si bien el canal de comunicación parental se mantiene en un marco de normalidad, la distancia con los eventos sociales de su expareja es absoluta.

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