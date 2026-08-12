La separación de Alexis Mac Allister y Camila Mayan quedó marcada por la polémica dentro del mundo del fútbol. La pareja terminó su relación en diciembre de 2022, pocos días después de que el futbolista se consagrara campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar.
Cuánto dinero habría recibido Camila Mayan tras la separación de Mac Allister
Yanina Latorre dio a conocer una cifra vinculada al acuerdo entre la influencer y el futbolista, además de mencionar otros beneficios que habría obtenido luego de que terminaran su relación.
Por entonces, ambos viajaron a La Pampa para pasar las fiestas de Navidad y celebrar el cumpleaños del jugador. Sin embargo, antes de Año Nuevo la relación llegó a su fin y Mac Allister comenzó una relación con Ailén Cova, quien había sido su amiga de toda la vida.
Casi cuatro años después de aquella ruptura, Yanina Latorre reveló en su programa radial cuánto dinero habría recibido Mayan luego de que el futbolista decidiera terminar la relación.
“Le dieron 65 mil dólares y el alquiler de no sé cuánto tiempo en un departamento creo, y un auto”, afirmó la conductora.
La millonaria cifra que reclamaría
Latorre también se refirió a la situación económica que atravesaba Mac Allister en el momento de la separación y sostuvo que el futbolista todavía no había firmado contratos millonarios ni había alcanzado la fortuna que conseguiría posteriormente.
“Lo que ganó vino después. Ella pide 6 millones de euros, que al momento de la separación él no los tenía en el banco”, señaló la periodista.
Mac Allister y Mayan habían estado juntos durante cinco años antes de ponerle punto final a la relación.
El regreso a la Argentina
Tras la ruptura, a comienzos de 2023, Mayan regresó desde Brighton a la Argentina para comenzar una nueva etapa. Según el relato publicado, en ese momento recibió ayuda de Silvina Riela, quien había sido su exsuegra.
Semanas después, el futbolista le envió el resto de sus pertenencias y también a Kim, la perra que ambos habían adoptado durante la relación.
Mayan contó que algunas de las cosas que había embalado no llegaron, entre ellas una costosa planchita para el cabello. A pesar de la situación, decidió enfocarse en reconstruir su vida y atravesar el proceso de separación.
Su presente como influencer
Durante los meses posteriores a la ruptura, las imágenes de Mac Allister junto a su nueva pareja circularon con frecuencia en redes sociales y programas de televisión.
Con el tiempo, Mayan consolidó una carrera vinculada a las redes sociales y los medios. Actualmente trabaja como influencer y creadora de contenido, además de formar parte del equipo de Patria y Familia, el programa de streaming de Luzu.