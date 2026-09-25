El cantante de cuarteto Damián Córdoba fue imputado por cinco hechos de presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, vinculados con la cuota alimentaria de su hija de 14 años. La notificación judicial ocurrió durante un baile que brindaba en el club Atenas de Córdoba.
Lo notificaron en pleno baile: imputaron a un cuartetero por no pagar la cuota alimentaria
La causa se inició por una denuncia de la madre de una adolescente de 14 años y contempla cinco presuntos incumplimientos. El músico negó las acusaciones y deberá afrontar una deuda de $10 millones.
La imputación fue dictada el 16 de septiembre por el fiscal Juan Pablo Klinger, luego de una investigación que comenzó a partir de una denuncia presentada por la madre de la adolescente. El expediente se inició en el fuero de Familia y posteriormente pasó al ámbito de la Justicia penal.
De qué lo acusan
La investigación contempla distintos períodos en los que el músico habría incumplido con los pagos correspondientes a la cuota alimentaria. Según la acusación, en algunas ocasiones no habría realizado los depósitos y, en otras, los habría efectuado de manera acumulada y fuera de los plazos establecidos.
La cuota había sido fijada por la Justicia de Familia en un monto equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Durante la investigación, la Fiscalía habría incorporado distintos elementos para avanzar con la causa, entre ellos testimonios, información de bases de datos públicas y privadas y movimientos bancarios.
Lo notificaron durante un baile
La comunicación formal de la imputación tuvo lugar el domingo pasado, mientras el cantante se encontraba realizando una presentación en el club Atenas de Córdoba.
La particular situación se produjo porque, hasta ese momento, la Fiscalía no había conseguido localizar un domicilio en el que pudiera concretarse la notificación correspondiente.
Después del espectáculo, el músico se presentó ante Tribunales acompañado por su abogado defensor, Fabricio Ciacci. Allí fue informado sobre los hechos que se le atribuyen y sobre las pruebas que forman parte del expediente.
Qué declaró el cantante
Durante la indagatoria, el músico negó los hechos que se le imputan y decidió abstenerse de declarar.
Al mismo tiempo, dejó constancia de haber realizado un depósito de 10 millones de pesos y manifestó su compromiso de completar el pago de la deuda durante la semana siguiente, según informaron medios locales.
La defensa también comunicó que asumió el compromiso de continuar abonando la cuota mensual, establecida actualmente en un millón de pesos.
Seguirá en libertad durante la investigación
El cantante permanecerá en libertad mientras avanza el proceso judicial. De acuerdo con la información difundida por medios cordobeses, esto se debe a que se presentó ante la Justicia, fijó domicilio y manifestó su voluntad de afrontar la deuda reclamada.
La causa continuará bajo investigación para determinar las circunstancias vinculadas con los períodos en los que se habría producido el presunto incumplimiento de la obligación alimentaria.