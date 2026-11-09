Declaración de amor

“Enamoradísima de mi hombre”: el mensaje de Daniela Christiansson que enterneció a Maxi López

La modelo sueca compartió una fotografía de una salida en pareja junto al exfutbolista y expresó sus sentimientos con una frase que rápidamente recibió una respuesta de su compañero. La publicación no pasó inadvertida entre los usuarios, especialmente por el contexto de exposición mediática que atraviesa el entorno familiar de López.