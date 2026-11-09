Daniela Christiansson le dedicó un romántico mensaje a Maxi López a través de las redes sociales y sorprendió a sus seguidores con una declaración de amor: “No sé ustedes, pero yo estoy enamoradísima de mi hombre”.
“Enamoradísima de mi hombre”: el mensaje de Daniela Christiansson que enterneció a Maxi López
La modelo sueca compartió una fotografía de una salida en pareja junto al exfutbolista y expresó sus sentimientos con una frase que rápidamente recibió una respuesta de su compañero. La publicación no pasó inadvertida entre los usuarios, especialmente por el contexto de exposición mediática que atraviesa el entorno familiar de López.
En las últimas horas, la atención estuvo puesta en el nuevo conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de una denuncia por presuntas lesiones leves contra una de las hijas de la expareja. Sin embargo, Daniela no hizo ninguna referencia a esa situación y se limitó a compartir un momento de intimidad con su pareja.
La respuesta de Maxi tampoco tardó en llegar. El exdelantero comentó la publicación con un mensaje breve y afectuoso: “Yo más, hermosa”. El intercambio despertó numerosos comentarios de sus seguidores, que celebraron la complicidad y el cariño que ambos suelen mostrar en sus redes sociales.
La vida de Daniela Christiansson y Maxi López
Después de varios años viviendo en Europa, Christiansson se instaló en Argentina junto a sus hijos Ella y Lando y su madre. La mudanza representó un cambio importante para la familia y les permitió comenzar una nueva etapa cerca de López, quien también atraviesa un período de mayor actividad en el país.
La decisión de radicarse en Buenos Aires también favoreció el encuentro cotidiano entre los hijos menores del exfutbolista y sus hermanos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su anterior relación con Wanda Nara. En las últimas semanas, tanto Daniela como Maxi compartieron distintas escenas de esta nueva dinámica familiar, con paseos, reuniones y actividades cotidianas.
La pareja suele mostrar algunos momentos de su intimidad, aunque mantiene cierta reserva sobre la vida de los chicos. Entre las publicaciones aparecen encuentros familiares y salidas de a dos, como la que dio origen a la reciente declaración romántica de la modelo.
El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi
La publicación de Christiansson coincidió con la repercusión del episodio ocurrido en Nordelta, que derivó en una denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi por presuntas lesiones leves a una de sus hijas. La situación generó una nueva exposición mediática para el entorno familiar, aunque Daniela y Maxi evitaron pronunciarse al respecto.
Algunos usuarios interpretaron el mensaje de la modelo como una posible indirecta en medio de la controversia. Sin embargo, no hubo ninguna referencia explícita al conflicto ni elementos que permitan relacionar la declaración con la situación judicial. Tanto Christiansson como López mantuvieron el foco en su relación y en el presente familiar que construyen en Argentina.
La historia entre Maxi López y Wanda Nara estuvo marcada por distintos enfrentamientos después de su separación, aunque con el paso del tiempo lograron establecer una dinámica centrada en la crianza de sus tres hijos. La llegada de Daniela y los dos niños menores al país sumó un nuevo capítulo a esa familia ensamblada.
Mientras López continúa con sus compromisos profesionales y su exposición pública, la modelo suele compartir imágenes que reflejan su vida cotidiana y el vínculo que mantiene con el exfutbolista. Esta vez, una simple declaración de amor y la respuesta de su pareja fueron suficientes para captar la atención de sus seguidores.