Emma Heming aclaró el estado de salud de Bruce Willis y desmintió versiones falsas sobre su muerte: qué dijo

Un mensaje publicado en redes sociales por Emma Heming, esposa de Bruce Willis, generó preocupación entre fanáticos y medios de todo el mundo. En medio de interpretaciones erróneas y versiones que incluso hablaron de la supuesta muerte del actor, la modelo y empresaria salió a desmentir los rumores y aclarar cómo se encuentra actualmente el protagonista de Duro de matar, quien padece afasia y demencia frontotemporal.
El posteo que encendió las alarmas
La preocupación se desató luego de que Emma Heming compartiera un mensaje reflexivo en sus redes sociales, vinculado al cuidado de personas con enfermedades neurodegenerativas. La publicación, cargada de emoción y sin referencias directas al estado inmediato del actor, fue rápidamente sacada de contexto y replicada en distintas plataformas, lo que dio lugar a versiones falsas sobre un presunto fallecimiento de Willis.
Ante la rápida viralización de esos mensajes, la esposa del actor decidió intervenir públicamente para llevar tranquilidad.
La aclaración de Emma Heming
A través de sus redes, Heming fue contundente: Bruce Willis está vivo y continúa atravesando su enfermedad acompañado por su familia. “Por favor, dejen de difundir información falsa”, expresó, al tiempo que pidió respeto tanto para el actor como para su entorno más cercano.
El mensaje buscó frenar la circulación de contenidos engañosos que, una vez más, pusieron en evidencia el impacto de la desinformación en redes sociales, especialmente cuando se trata de figuras públicas con problemas de salud conocidos.
Bruce Willis junto a su mujer y las hijas que comparten.
La enfermedad que atraviesa Bruce Willis
Bruce Willis fue diagnosticado en 2022 con afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicarse, y posteriormente con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa progresiva. A partir de ese diagnóstico, el actor se retiró definitivamente de la actuación.
Desde entonces, su familia —incluida su exesposa Demi Moore y sus hijas— ha mantenido una comunicación periódica con el público, enfocada en la concientización sobre estas patologías y en agradecer el acompañamiento recibido.
Bruce Willis fue diagnosticado en 2022 con afasia. REUTERS/Henry Nicholls
El impacto de los rumores y el pedido de respeto
En su mensaje, Emma Heming también apuntó contra la lógica de las redes sociales y los portales que amplifican versiones sin confirmar. Señaló que este tipo de rumores no solo generan angustia innecesaria, sino que afectan directamente a las familias que conviven día a día con enfermedades complejas.
“No todo lo que circula es verdad”, fue una de las ideas centrales de su descargo, que buscó poner un freno a la especulación y recuperar un marco de respeto.