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Murió arrollada por el tren

Muerte de Ernestina Pais: descartaron la intervención de terceros y cerraron la investigación

La fiscal consignó que todas las pericias realizadas dieron negativo, por lo que el hecho se trató de un "accidente". Además, confirmó que no se logró abrir el celular de la víctima.

La conductora murió el 26 de junio.La conductora murió el 26 de junio.
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La fiscal Carolina Asprella cerró este lunes la investigación por la muerte de la conductora Ernestina Pais y concluyó que no hubo intervención de terceros cuando su auto fue arrollado el pasado viernes 26 de junio por una formación del Tren de la Costa en el partido bonaerense de San Isidro.

El tren continúa con servicio reducido por el choque en el que murió Ernestina Pais.Ernestina Pais chocó en su auto contra una formación del Tren de la Costa.

Asprella consignó que todas las pericias realizadas dieron negativo, por lo que el hecho se trató de un "accidente".

Peritajes mecánicos descartaron terceros

En este sentido, explicó que se llevaron a cabo peritajes mecánicos a través de los cuales se descartó la intervención de más personas.

ernestina paisErnestina Pais tenía 54 años.

Además, la titular de la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 1 del Departamento Judicial San Isidro consignó que no se logró abrir el celular de la víctima.

Detalles del trágico choque

El vehículo que conducía fue impactado sobre el lateral del conductor por el Tren de la Costa y la periodista, de 54 años, falleció como consecuencia de un grave traumatismo de cráneo sufrido durante el choque.

Mirá tambiénCaso Ernestina Pais: Muscari negó haber estado al teléfono con la conductora durante el choque

Ese día, los peritos constataron que Pais iba sola en su Honda Civic, con destino al Multiteatro - ubicado sobre la calle Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires -, donde participaba de la obra “El divorcio del año”, junto a Fabián Vena, Juan Palomino y Guillermina Valdés.

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