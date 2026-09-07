Situación sentimental

Facundo Arana habló de María Susini: qué dijo sobre su separación y cómo es su presente

El actor se refirió a su vínculo con la modelo y madre de sus tres hijos, contó cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida y habló de su regreso al teatro con Visitando al Sr. Green, una obra que marcó su carrera.