Facundo Arana volvió a ocupar el centro de la escena después de hablar públicamente sobre su vida personal y, especialmente, sobre su relación con María Susini. Después de casi dos décadas juntos y tres hijos en común, el actor se refirió a la separación y explicó cómo es actualmente el vínculo con quien fue su pareja durante tantos años.
Facundo Arana habló de María Susini: qué dijo sobre su separación y cómo es su presente
El actor se refirió a su vínculo con la modelo y madre de sus tres hijos, contó cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida y habló de su regreso al teatro con Visitando al Sr. Green, una obra que marcó su carrera.
Las declaraciones generaron repercusión porque Arana eligió alejarse de cualquier relato de conflicto. En cambio, habló de una relación que cambió de forma, pero que mantiene un punto central: la familia que construyeron juntos. Al mismo tiempo, atraviesa un momento de renovación profesional con su regreso al teatro, donde volverá a interpretar un personaje que ya había encarnado hace más de 20 años.
Facundo Arana habló de su relación con María Susini
Durante una entrevista reciente, el actor fue consultado sobre su situación sentimental y sobre los rumores que habían circulado en torno a una posible reconciliación con María Susini.
Arana fue claro al responder que actualmente no volvieron a estar en pareja. Sin embargo, también dejó en claro que la separación no significa que haya desaparecido el vínculo entre ambos.
La relación entre Arana y Susini comenzó hace casi dos décadas y durante esos años tuvieron tres hijos: India, Yaco y Moro. La familia se convirtió en uno de los aspectos centrales de la vida del actor, quien en distintas oportunidades habló públicamente sobre la importancia que tienen sus hijos para él.
En este nuevo escenario, Arana sostuvo que el vínculo con Susini continúa desde otro lugar. La prioridad, según explicó, es que sus hijos estén bien y puedan atravesar los cambios familiares con acompañamiento de ambos.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la manera en la que el actor habló de su expareja. En lugar de referirse a la ruptura desde el enojo o el enfrentamiento, expresó sentimientos de cariño y reconocimiento hacia la mujer con quien compartió buena parte de su vida.
Arana incluso definió el amor que siente por Susini como incondicional y destacó que haberla conocido y haber formado una familia junto a ella fue una de las grandes fortunas de su vida.
Sus palabras también permiten entender que una separación no necesariamente implica cortar todos los vínculos. En su caso, la relación sentimental terminó, pero permanece una historia compartida y, fundamentalmente, la responsabilidad de criar a tres hijos.
Una separación que no habría ocurrido de un día para el otro
La ruptura entre Facundo Arana y María Susini tomó estado público después de varios años de relación. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones realizadas por el propio actor, el proceso no habría sido repentino.
Arana había explicado anteriormente que la crisis llevaba tiempo y que la decisión de separarse formó parte de un proceso que ambos atravesaron.
Ese dato ayuda a poner en contexto sus declaraciones más recientes. No se trata, según sus propias palabras, de una ruptura ocurrida de manera inesperada, sino de un cambio que fue tomando forma con el paso del tiempo.
El actor también evitó instalar la idea de una pelea pública. Por el contrario, sus declaraciones estuvieron centradas en la familia y en la necesidad de preservar el vínculo entre los adultos más allá de la separación.
En ese sentido, la exposición pública de Arana resulta diferente a otros conflictos de parejas famosas que suelen ocupar titulares por acusaciones cruzadas. En este caso, el protagonista eligió hablar de una nueva etapa sin convertir la separación en una disputa.
El regreso de Facundo Arana al teatro
La vida personal no es el único motivo por el que Facundo Arana volvió a ocupar espacio en los medios.
El actor está a punto de regresar a los escenarios porteños con Visitando al Sr. Green, una obra del dramaturgo estadounidense Jeff Baron que tuvo una primera versión en Argentina protagonizada por Arana y el recordado Pepe Soriano.
Esta vez, Arana volverá a interpretar a Ross Gardiner y compartirá escenario con Jorge Suárez, quien asumirá el papel del Sr. Green.
El estreno está previsto para septiembre en el Multiteatro de Buenos Aires, sobre la avenida Corrientes. La obra tendrá funciones de miércoles a domingo.
El regreso tiene un componente especialmente simbólico para Arana. La primera vez que interpretó a Gardiner fue en 2005, cuando tenía poco más de 30 años. Ahora vuelve al mismo personaje después de más de dos décadas de experiencia sobre los escenarios y con una vida personal muy diferente.
El propio actor reconoció que reencontrarse con ese personaje implica también enfrentarse con quien era él mismo años atrás.
La historia plantea el encuentro entre dos hombres de generaciones diferentes que, en principio, parecen no tener demasiado en común. Ross Gardiner es un joven ejecutivo que, después de un incidente de tránsito, recibe una condena que lo obliga a realizar tareas comunitarias.
Como parte de esa sanción debe visitar semanalmente al Sr. Green, un hombre mayor que vive solo.
Lo que empieza como una obligación termina transformándose en una relación mucho más profunda. A través de esos encuentros aparecen temas como la soledad, los prejuicios, las diferencias generacionales, la empatía y la necesidad de aceptar al otro.
Por qué Facundo Arana volvió a estar en boca de todos
La repercusión de Facundo Arana se explica, entonces, por la combinación de varios factores.
Por un lado, sus declaraciones sobre María Susini despertaron interés porque se trata de una pareja que durante años ocupó un lugar importante en la vida pública argentina. La confirmación de que no retomaron la relación y la manera en que el actor habló de su expareja volvieron a poner el tema en el centro de la conversación.
Por otro lado, su regreso al teatro funciona como una noticia en sí misma. No se trata simplemente de un nuevo trabajo: Arana vuelve a una obra que protagonizó hace más de 20 años y recupera un personaje que forma parte de su trayectoria.
A esto se suma el interés que genera su historia personal. Desde sus primeros trabajos en televisión hasta su consolidación como uno de los actores reconocidos del país, Arana construyó una carrera que combina televisión, cine y teatro.
Su regreso a Visitando al Sr. Green representa, en ese sentido, una especie de reencuentro con una parte de su propia historia.
Una nueva etapa, entre la familia y el escenario
Mientras su vida sentimental atraviesa una transformación, Facundo Arana se prepara para volver a uno de los escenarios más importantes de Buenos Aires.
Su mensaje respecto de María Susini fue claro: la relación de pareja terminó, pero el vínculo familiar permanece. Sus tres hijos siguen siendo el principal punto de encuentro entre ambos y, según explicó, el objetivo es acompañarlos en esta nueva etapa.
En paralelo, el actor vuelve a ponerse en la piel de Ross Gardiner, el personaje que interpretó por primera vez en 2005.
Así, la repercusión alrededor de su nombre no responde solamente a una cuestión sentimental. También tiene que ver con el regreso de una figura conocida a una obra que marcó su carrera y con un momento de cambios personales y profesionales.
Después de más de 20 años, Arana vuelve a encontrarse con un personaje que ya conoce, pero desde un lugar completamente diferente. Y ese cruce entre pasado y presente es, justamente, una de las claves de su actualidad.