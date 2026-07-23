Los trece años son, sin dudas, una bisagra en la adolescencia. Dejan atrás la niñez absoluta para abrir paso a los gustos propios, las nuevas tendencias y una identidad que empieza a marcar el terreno.
Furor por el cumpleaños de Rufina Cabré: la llamativa torta que eligió para celebrar sus 13 años
La hija de la China Suárez y Nicolás Cabré aprovechó su regreso temporal a Buenos Aires para realizar un festejo rodeada de sus seres queridos. La temática elegida para el diseño dulce captó todas las miradas y se volvió viral.
Así lo demostró Rufina Cabré, la hija mayor de Eugenia "China" Suárez y Nicolás Cabré, quien aprovechó su reciente estadía en Buenos Aires para festejar su cumpleaños número 13 rodeada de amigos y familiares. Lejos de las temáticas infantiles tradicionales, la joven sorprendió a todos sus invitados con una original torta de cumpleaños inspirada en el mundo del maquillaje y la cosmética internacional.
La celebración no tardó en repercutir en el entorno digital, donde los detalles estéticos cobraron un protagonismo inmediato. La adolescente solicitó un diseño sumamente específico: una réplica comestible de una bolsa de la reconocida cadena global de cosméticos Sephora, rodeada de diversos productos de belleza minuciosamente recreados con técnicas de pastelería artesanal.
El encargado de llevar a cabo esta obra culinaria fue Gastón Salas, reconocido por haber sido el primer ganador del certamen televisivo Bake Off Argentina.
El detrás de escena del diseño
Lograr un acabado tan preciso en este tipo de creaciones requiere no solo de destreza técnica, sino de paciencia y cuidado en los detalles. El propio pastelero compartió los pormenores de la preparación a través de sus plataformas digitales, dejando en evidencia el trabajo minucioso que conllevó satisfacer el pedido de la cumpleañera.
'Hicimos los bizcochuelos, le dimos el frío correspondiente y luego me puse con el ganache. Después me puse a decorar y a forrar con pasta, también le puse brillo a la base. Pegué todos los detalles y una vez que terminé con eso me puse a hacer la mesa dulce. Creo que quedó muy bonita, ¡y a ella le encantó!', describió el profesional en diálogo con este medio, resaltando la satisfacción de ver plasmada la idea original en la mesa principal del festejo.
Emoción y un contexto de cambios
Quien tampoco ocultó su asombro ante el despliegue estético fue su padre, Nicolás Cabré. Sin embargo, más allá de la espectacularidad de la torta, el actor optó por volcar sus sentimientos más profundos en una emotiva dedicatoria pública que rápidamente conmovió a sus seguidores. A través de sus redes sociales, Cabré compartió postales junto a su hija acompañadas de palabras que reflejan el orgullo de este nuevo ciclo vital.
'Hoy es el cumple número 13 de mi Rufita. Y puedo decirte millones de cosas, pero es hermoso verte crecer, ver en la mujercita que te estás convirtiendo. Es hermoso poder compartirlo y acompañarte, ver cómo te moves, escucharte es hermoso, aprender de vos es hermoso', expresó el actor, quien además añadió un mensaje de aliento para el futuro de la adolescente: 'Te quiero agradecer y quiero también decirte que sigas soñando con todas tus fuerzas porque te mereces todo y mucho más'.
Este festejo en suelo argentino se da en un contexto de transición para la familia. Cabe recordar que, hasta hace pocas semanas, Rufina residía en Turquía junto a su madre y los hijos menores de la actriz, en consonancia con los compromisos profesionales del futbolista Mauro Icardi. Con la desvinculación de este último del Galatasaray, el horizonte geográfico de la familia se mantiene en evaluación, lo que convirtió a esta escala en Buenos Aires en la oportunidad ideal para que la adolescente sople las velitas con sus afectos más cercanos, dejando una postal de cumpleaños que sintetiza a la perfección los nuevos vientos de la adolescencia.