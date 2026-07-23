Particular diseño

Furor por el cumpleaños de Rufina Cabré: la llamativa torta que eligió para celebrar sus 13 años

La hija de la China Suárez y Nicolás Cabré aprovechó su regreso temporal a Buenos Aires para realizar un festejo rodeada de sus seres queridos. La temática elegida para el diseño dulce captó todas las miradas y se volvió viral.