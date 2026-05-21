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Ricardo Darín encabezó una campaña contra el uso indebido de inteligencia artificial

La iniciativa fue impulsada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto a reconocidas figuras del espectáculo, quienes advirtieron sobre los riesgos de replicar voces, rostros y actuaciones sin autorización.

Darín planteó dudas sobre la autenticidad de los contenidos generados artificialmente.Darín planteó dudas sobre la autenticidad de los contenidos generados artificialmente.
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La Asociación Argentina de Actores y Actrices impulsó una campaña de concientización para reclamar una regulación urgente sobre el uso de inteligencia artificial en la industria audiovisual. La iniciativa surgió frente al avance de herramientas capaces de replicar rostros, voces y actuaciones sin autorización, una situación que genera preocupación en el sector artístico.

La propuesta reúne a reconocidas figuras del espectáculo nacional y busca abrir el debate sobre derechos de imagen, consentimiento digital y el impacto de estas tecnologías en el trabajo de actores y actrices.

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Las figuras que se sumaron

Entre quienes participan de la iniciativa se encuentran Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile, quienes protagonizan una serie de videos difundidos en redes sociales.

En una de las piezas audiovisuales, los artistas remarcan la importancia de proteger su identidad profesional frente a las nuevas tecnologías. “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”, expresan en uno de los mensajes difundidos por la entidad.

Uso de imágenes sin consentimiento

Uno de los principales ejes de la campaña es advertir sobre los riesgos de manipulación digital y el uso de inteligencia artificial para generar contenidos sin autorización de las personas involucradas.

En uno de los videos, Ricardo Darín interpela al público con una frase que pone el foco sobre la autenticidad: “¿Pero estás seguro de que soy yo?”. En la misma línea, Gustavo Garzón alerta sobre la posibilidad de engaño al afirmar: “Alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado”.

The 79th Venice Film Festival - Premiere screening of the film "Argentina, 1985" - Red Carpet Arrivals - Venice, Italy, September 3, 2022. Cast member Ricardo Darin poses. REUTERS/Guglielmo MangiapaneActores argentinos lanzaron una campaña para exigir límites al uso de la IA.

Desde el sindicato señalaron que el crecimiento de estas tecnologías plantea desafíos éticos, laborales y legales que todavía no cuentan con regulaciones claras en Argentina.

Un debate que atraviesa a la industria

La discusión sobre los límites de la inteligencia artificial se instaló con fuerza en distintas industrias culturales del mundo, especialmente tras los conflictos gremiales en Hollywood vinculados al uso de tecnología para recrear actuaciones o reemplazar tareas artísticas.

En ese contexto, la Asociación Argentina de Actores y Actrices insistió en la necesidad de establecer reglas transparentes tanto para los trabajadores como para las audiencias. “El público también tiene derecho a saber si un actor es real o no”, señalaron desde la campaña, que cerró con un pedido concreto: “Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial”.

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